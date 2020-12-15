Что стало с Адриано Челентано 

Итальянскому актеру и музыканту Адриано Челентано 82 года. В последний раз он снимался в кино еще в начале 90-х. Однако образ невозмутимого красавца и любимца женщин закрепился за ним надолго. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается звезда "Укрощения строптивого".

Адриано Челентано живет на вилле в провинции Лекко недалеко от Милана. После ухода из кино он полностью ушел в музыку и до сих продолжает ей заниматься. За всю карьеру певец выпустил 42 альбома. А в 2019 году он снял анимационный сериал Adrian и написал к нему саундтрек. Актер владеет студией звукозаписи Clan Celentano.

В 82 года звезда "Укрощения строптивого" ведет активный образ жизни. Он принимает участие в политической жизни Италии и является зоозащитником. В свободное время Челентано занимается ремонтом часов.