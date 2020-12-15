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Что стало с Адриано Челентано 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Итальянскому актеру и музыканту Адриано Челентано 82 года. В последний раз он снимался в кино еще в начале 90-х. Однако образ невозмутимого красавца и любимца женщин закрепился за ним надолго. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается звезда "Укрощения строптивого".
Адриано Челентано живет на вилле в провинции Лекко недалеко от Милана. После ухода из кино он полностью ушел в музыку и до сих продолжает ей заниматься. За всю карьеру певец выпустил 42 альбома. А в 2019 году он снял анимационный сериал Adrian и написал к нему саундтрек. Актер владеет студией звукозаписи Clan Celentano.
В 82 года звезда "Укрощения строптивого" ведет активный образ жизни. Он принимает участие в политической жизни Италии и является зоозащитником. В свободное время Челентано занимается ремонтом часов.
У актера были миллионы фанаток по всему миру, однако уже 56 лет, с 1964 года, он живет со своей супругой Клаудией Мори. Ей сейчас 76 лет. У супругов трое детей.
Видео дня. Ляпы в культовых советских фильмах
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Актеры , Фото , Укрощение строптивой , Клаудия Мори , Адриано Челентано
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