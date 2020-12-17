О каком мужчине никогда не рассказывает Фатеева

Одна из самых красивых актрис советского кино никогда не скрывала свои браки и разводы. Всем известно о таких ее избранниках, как актер и режиссер Владимир Басов , космонавт Борис Егоров , но об одном мужчине она практически никогда не рассказывала. А ведь он был ее первым мужем и любил Фатееву так, как, кажется, не любил никто другой. О том, кем же был первый супруг актрисы и почему брак распался, читайте в материале «Рамблера».

Наталья Фатеева познакомилась с Леонидом Тарабариновым в Харьковском театральном институте. Он был на 6 лет старше, но в стремительно развивающихся отношениях Наталья играла роль «вожака». Леонида, казалось, это устраивало: он обожал свою Наташу и готов был буквально сдувать с нее пылинки. Своенравная, целеустремленная, напористая Наталья и добродушный, трогательный Леонид казались полными противоположностями, но несмотря на это были вместе.

Меньше, чем через год молодые люди решили пожениться. Жить супруги стали с родителями Фатеевой. И сразу же в семье начались проблемы. Во-первых, мама Натальи была не в восторге от зятя: она была уверена, что ее красавица-дочка заслуживает куда более интересной партии, чем бедный студент. Сама же Наташа откровенно заскучала: она привыкла быть в центре внимания, флиртовать, украшать мир собой, а не отдаваться бытовым проблемам и сидеть рядом с мужем.

Супруг оказался вовсе не тем человеком, которого Фатеева так хотела видеть рядом с собой. Она упрекала его в нерешительности, отсутствии амбиций в отношении актерской карьеры, слабохарактерности. А Леонид продолжал любить свою Наташу и старался сделать все, чтобы она была счастлива.

Увы, в браке супруги прожили всего год, после развода Фатеева уехала в Москву, где сделала блестящую карьеру.

Леонид Тарабаринов окончил институт и стал актером Харьковского украинского драматического театра имени Тараса Шевченко. Его карьера складывалась весьма удачно: в театре было много ведущих ролей, не обходили вниманием его и кинорежиссеры. Тарабаринова приглашали в Москву, но он всегда отказывался: на его попечении был сначала больной брат, а затем — мама. Через много лет Леонид женился вновь.

Фатеева еще несколько раз выходила замуж, но каждый ее брак заканчивался разводом. О своем первом замужестве Наталья никогда особенно не распространялась, однажды вскользь лишь отметив, что в Леонида Тарабаринова была влюблена, но тогда еще не понимала, чем влюбленность отличается от любви. А Леонид любил ее по-настоящему и в нем, как оказалось, было все то, чего Фатеева в других мужчинах найти уже не смогла.