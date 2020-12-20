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Кого сыграет Воробьев в голливудском фильме 

Диана Товсепова 4 часа назад
Кого сыграет Алексей Воробьев в голливудском фильме
Фото: @mr.alexsparrow
Российский актер Алексей Воробьев снимется в голливудском фильме. Как сообщают СМИ, ему досталась роль в биографической драме «Рейган» о жизни одного из американских президентов.
В голливудской киноленте Воробьев сыграет роль российского политика Андрея Новикова, который будет сотрудничать агентом КГБ, героем Джона Войта, следившим за Рейганом почти 40 лет.
Интересно, что Воробьев и до этого снимался в США. Так, он вместе с Джоном Малковичем и Стивом Кареллом снялся в комедии «Космические войска».
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