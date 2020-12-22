Советские актрисы, которым помешала звездная болезнь 

Внезапная слава для многих может стать серьезным испытанием. Дело в том, что звезды иногда не выдерживают популярность, перестают уважать своих поклонников и начинают сорить деньгами. Сейчас на это уже привыкли не обращать внимания, но в советское время такое было недопустимо. "Рамблер" рассказывает про актрис, которым слава вскружила голову и помешала их карьере.

Карьера юной актрисы складывалась очень стремительно. После школы она поступила во ВГИК, а уже на третьем курсе начала актерскую карьеру. Слава к ней пришла вместе с фильмом "Сорок первый". Она смогла влюбить в себя зрителей, а саму ленту наградили на Каннском фестивале специальным призом «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику». О таланте актрисы начали писать в зарубежных журналах и газетах. Казалось бы, что ее карьера должна была пойти в гору после такого успеха, но кинокритики говорят, что она так и не смогла достичь того же уровня.

Из-за того, что Извицкая так и не смогла себя реализовать, она начала увлекаться алкоголем. Ее коллеги обвиняли в этом супруга Эдуарда Бредуна , который тоже поощрял спиртное. В жизни актрисы были моменты просветления, когда она возвращалась к ролям, но выглядела очень плохо. Самым тяжелым ударом для нее стал уход мужа к подруге, после чего она вновь ушла в запой. Когда артистке было 38 лет, она скончалась. Ее тело нашли в запертой квартире, а врачи выяснили, что она погибла от анорексии на фоне алкоголизма.

Кадр из фильма "Жди меня"

Будущая актриса пришла в театр, когда ей было десять лет. В 20 она начала профессиональную карьеру в ТРАМе, который сейчас известен как "Ленком". К концу 1930-х годов Серова уже стала популярной актрисой, которую звали играть главные роли во многих фильмах. Во время войны она исполнила главную роль в картине "Жди меня". Еще в конце 40-х Серова начала злоупотреблять алкоголем, что негативно сказалось на ее карьере. Она устроилась в Малый театр, с чем ей помог Константин Симонов , но однажды актриса не явилась на спектакль. Из Малого ей пришлось уйти после инцидента, и ее взяли в Театр имени Моссовета, но история повторилась.

Спустя несколько лет после скандалов, она вернулась в "Ленком", но смогла исполнять только возрастные роли. В 1975 году актриса скончалась при невыясненных обстоятельствах. Предположительно, она закатила вечеринку в собственной квартире, а собутыльники решили ее обокрасть.