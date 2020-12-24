Как «гастарбайтер» из фильма «Елки» добился успеха 

Многосерийный фильм «Елки» нашел отклик в сердцах многих зрителей. Во всех частях был прекрасный актерский состав. Особенно выделялся среди них добродушный «гастарбайтер». «Рамблер», как обычный трудовой мигрант по имени Баймурат Аллабердиев , приехавший из Таджикистана в Москву на заработки, добился успеха.

Начало пути

По национальности он — узбек. Родился в Таджикистане. С детства был наделен талантом к музыке, но в родной стране на этом нормально зарабатывать не получалось.

У себя на родине Баймурат пас овец. Вот только платили ему не деньгами, а ягнятами. Он голодал и мечтал о спокойной сытой жизни. Именно поэтому в 2007 году он приехал в Москву на заработки. Брался Аллабердиев за любую работу: был и грузчиком, и охранником. В свободное время он барабанил по ведру и пел таджикские песни. Однажды его «концерт» засняли на телефон и выложили на YouTube.

С этого все и началось: пение обычного таджика настолько понравилось пользователям, что совсем скоро его пригласили выступать в один из клубов Москвы. Баймурат прославился благодаря своим песням, его начали приглашать петь на корпоративы и дни рождения. Однако свою творческую деятельность он уже продолжил в Питере. Но обеспечить себя одними выступлениями ему не удавалось. Он по-прежнему жил очень скромно: снимал 5-метровую комнату и подрабатывал гардеробщиком.

«Елки»

Благодаря опубликованному на YouTube видео Баймурата заметили. В 2010 году ему позвонил режиссер фильма «Елки» и предложил исполнить небольшую, но очень яркую роль. В фильме Аллабердиев сыграл мигранта, который работает охранником в детском доме. Все деньги он отправляет своей семье на родину, и раз в год устраивает себе небольшой праздник — идет в Макдоналдс

После участия в «Елках» Баймурат сыграл еще несколько ролей в кино. Как правило, преставал он в образе себя — обычного гастарбайтера. Кстати, он нисколько не обижается, что его зовут только на такие роли. Баймурат не стесняется того факта, что когда-то и сам был грузчиком, работал на стройке и жил в тесной комнатенке.

Как живет сейчас

Таджик Джимми (именно такую кличку он получил за прекрасное исполнение песни «Джимми-Джимми» из фильма «Танцор Диско» живет в Санкт-Петербурге. Зарабатывает на жизнь своим талантом — выступает с концертами, параллельно учится играть на музыкальных инструментах.

Баймурат устроил и личную жизнь — женился на русской женщине по имени Людмила. Дама его сердца работала в Водоканале, а теперь занимается продвижением своего талантливого супруга.