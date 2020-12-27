Валентина Малявина: за что актрису посадили на 9 лет

Валентина Малявина и по сей день считается одной из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа. Звезда фильмов «Иваново детство» , «Подсолнух» и «Король-олень» прожила яркую, бурную, но, к сожалению, полную драматических событий жизнь. Ей даже несколько лет пришлось провести в тюрьме за убийство.

Страсти и карьера

Родилась Валентина 18 июня 1941 года на Дальнем Востоке, в семье генерала. Впоследствии семья переехала в Москву. Однажды на танцах Валя познакомилась с пареньком из соседней школы — это был Александр Збруев , тоже будущий известный актер.

Сразу же после окончания школы пара расписалась. К тому времени Валя уже была беременна. Однако обе матери — ее и Сашина — хоть и не были против брака, но категорически не желали, чтобы молодые связывали себя ребенком. На седьмом месяце Валю обманом повели к врачу — якобы на осмотр — и сделали укол, который вызвал искусственные роды. Ребенок погиб.

Конечно, Валя горевала. Но это не помешало ей поступить в Театральное училище имени Щукина и успешно там учиться. Еще на первом курсе ее увидел знаменитый режиссер Андрей Тарковский и пригласил на главную роль в картине «Иваново детство».

На съемках между Тарковским и юной студенткой Малявиной начался страстный роман. Но он был женат, она — замужем, и вместе быть не получилось. Однако Тарковский дал старт ее карьере. Валентину стали активно приглашать сниматься. На четвертом курсе режиссер Рубен Симонов пригласил ее в Театр имени Вахтангова, так что она параллельно играла спектакли и снималась в кино. Постепенно популярность Малявиной росла, ее фотографии печатались на обложках журналов.

Вскоре молодая актриса развелась со Збруевым и вышла замуж за Павла Арсенова , режиссера фильма «Подсолнух», в котором тогда снималась. Сначала семейные отношения складывались вроде бы счастливо. Но потом Валентина встретила новую любовь — актера Александра Кайдановского . Несколько лет она разрывалась между мужем и любовником.

Во втором браке Валентина снова потеряла ребенка: ее дочь Машенька умерла в роддоме от инфекции. Малявина впала в депрессию, стала отказываться от ролей, хотела даже уйти в монастырь. Но ей помешали.

Обвинение в убийстве

Третьим мужем Валентины (Правда, гражданским) стал актер Станислав Жданько . Впервые она увидела его на сцене в роли Раскольникова. Потом оказалось, что молодой человек давно влюблен в нее, в его квартире на стене даже висела фотография актрисы…

Прошло совсем немного времени после знакомства, когда они решили жить вместе. Однако в жизни обоих началась неудачная полоса. Жданько не был слишком востребован ни в театре, ни в кино. Малявину тоже начали реже приглашать на съемки. Дело в том, что после потери ребенка она стала все чаще прикладываться к бутылке. Как-то Валентина, которая в то время увлекалась хиромантией, «прочитала» у себя на руке знак, обозначающий тюремное заключение. Тогда они со Стасом просто посмеялись над этим. Как выяснилось, зря.

Трагедия приключилась в 1978 году. Жданько нашли дома зарезанным. По версии Малявиной, дело было так. Шел Великий Пост, а она решила выпить. Стас же, который был верующим, оказался против. Валентина вышла на кухню, а когда через несколько минут зашла в комнату, увидела, как муж падает с кресла. Сначала она решила, что тот пьян, но потом заметила воткнутый в тело нож.

Конечно, провели следствие. Малявина считала, что Жданько хотел ее напугать, но не рассчитал и воткнул нож слишком глубоко. Следователь тоже пришел к выводу, что это было самоубийство по неосторожности. Дело закрыли. Но пять лет спустя открыли снова. Друг Стаса, актер Николай Попков (Глинский) смог убедить его родных, что это Малявина убила Жданько. Хотя актриса категорически отрицала свою вину, ее признали виновной в убийстве и осудили на девять лет. В колонии Валентина работала в бане, в библиотеке, играла в тюремных спектаклях.

После тюрьмы

В 1988 году Малявину освободили по амнистии, в связи с 70-летием советской власти. Выйдя на свободу, она даже снялась в нескольких картинах. Но ее время безвозвратно ушло.

Валентина еще дважды выходила замуж. Одним из мужей стал мастер по металлу, другим — иконописец. Сама актриса также увлеклась живописью, писала картины.

Но при этом Малявина не прекращала злоупотреблять алкоголем. В 2001 году с ней произошло несчастье. Сама Валентина рассказывала, что ударилась о косяк, но, возможно, ее избил очередной сожитель. Так или иначе, она получила серьезные травмы, в результате которых сломала ключицу и ослепла на левый глаз. Из-за повреждения зрительного нерва актриса впоследствии полностью потеряла зрение.

Друзья-собутыльники пытались отобрать у Малявиной жилье, заставили ее подписать какие-то бумаги. Пока актриса лечилась в санатории, из ее квартиры вывезли все вещи. Однако вмешалась подруга Валентины, ее бывшая сокамерница, которая после выхода из тюрьмы удачно занялась бизнесом. Она добилась возвращения актрисе жилья и устроила Валентину Александровну на лечение в наркологическую клинику.

Сегодня многие уверены, что актрисы Валентины Малявиной уже нет в живых. Но это не так. 76-летняя Малявина живет в небольшом пансионате на окраине столицы. За ее пребывание там, по слухам, платит та же подруга. Время от времени Валентину Александровну навещает бывший муж Александр Збруев, и порой она даже дает интервью…