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Звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов госпитализирован из-за осложнений от коронавируса 

WMJ.ru 1 час назад
Звезда «Моей прекрасной няни» госпитализирован с COVID-19
Фото: WMJ.ru
57-летний актер встретит Новый год в одной из больниц Ялты.
Актер и режиссер Сергей Жигунов рассказал поклонникам, что заразился коронавирусом и в результате госпитализирован в госпиталь Ялты на базе Ливадийской больницы. Звезда «Моей прекрасной няни» поделился снимками из палаты и коротко описал самочувствие. Судя по свидетельствам 57-летнего актера, болезнь протекает в тяжелой форме.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но посколько любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!»

— написал актер в Instagram.
Поклонники пожелали Жигунову скорейшего выздоровления, а некоторые отметили, что, как и артист, после перенесенного коронавируса не различают запахи. Ранее мы писали о том, что коронавирусом заразилась Рената Литвинова.
Два месяца назад в жизни Сергея Жигунова начался новый этап: актер официально развелся с супругой Верой Новиковой после 35 лет брака. Пресса приписывает Жигунову роман с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк. Этим летом пара вместе отдыхала на юге России, Жигунов, вероятно, познакомил избранницу с родителями, которые живут в Ростовской области.
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Комментарии
Актеры , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Рената Литвинова , Вера Новикова
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