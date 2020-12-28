Звезда «Моей прекрасной няни» госпитализирован с COVID-19

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но посколько любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!»