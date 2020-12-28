Петров сыграет Есенина в новом фильме 

"Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт", — объяснил выбор актера на главную роль режиссер фильма Клим Шипенко.