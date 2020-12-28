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Петров сыграет Есенина в новом фильме 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Петров сыграет Есенина в новом фильме
Фото: Рамблер
Актер Александр Петров сыграет поэта Сергея Есенина в фильме "Декабрь". Об этом сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
В картине будет рассказываться о последних днях жизни Сергея Есенина.

"Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт", — объяснил выбор актера на главную роль режиссер фильма Клим Шипенко.

Кроме того, в ленте сыграют Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и Мария Валешная.
Ранее "Рамблер" сообщал, что кинопремия "Золотой орел — 2020" объявила номинантов.
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