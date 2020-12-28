"Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщается на сайте киносмотра.
В номинации "Лучший фильм" также представлены картины "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Стрельцов" Ильи Учителя. Мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Цесаревич и Серый волк 4", "Хозяйка медной горы" претендуют на звание "Лучшего анимационного фильма".
В номинации "Лучший телевизионный сериал" эксперты выделили проект Владимира Котта "Заступники", "Триггер" Дмитрия Тюрина и сериал "Ученица Мессинга" Владимира Нахабцева.
За лучшую женскую роль в кино поборются Ольга Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник", Юлия Высоцкая за участие в "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове", за лучшую мужскую роль — Юрий Борисов, Максим Матвеев и Александр Петров.
Награда за лучшую режиссуру может отправиться к Зайцеву, Кончаловскому или Крыжовникову.
Торжественная церемония вручения премии пройдет 22 января 2021 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мультфильм "Маша и Медведь" номинирован на награду в США.