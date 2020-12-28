Умерла Валентина Широнина 

Заслуженная артистка России Валентина Широнина умерла на 79-м году жизни в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.
Артистка скончалась из-за коронавируса.
"Не было преград, которые могли бы помешать ей выйти на сцену. Коронавирус стал такой преградой", — написали на странице новосибирского отделения Союза театральных деятелей России в "ВКонтакте".
Известно, что Валентина Широнина 42 года прослужила в театре "Красный факел" в Новосибирске. За роль в спектакле "Отцы и сыновья" она получила премию "Парадиз" в номинации "Лучший дуэт".
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