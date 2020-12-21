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Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский 

Анна Арсеньева 1 час назад
Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Фото: РИА Новости
Писатель и один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер на 83 году жизни. Об этом сообщили радиостанции «Эхо Москвы» его близкие.
Юрист сценариста Светлана Верхоглядова рассказала, что он скончался из-за продолжительной болезни. Позже стало известно, что Александр Курляндский боролся с онкологией. Похороны запланированы на 23 декабря.
Помимо «Ну, погоди!», Александр Курляндский работал над мультфильмами «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Баба-яга против!».
Ранее "Рамблер" сообщал, что умерла актриса из "Шерлока".
Видео дня. За что осуждали актрису из «Тегерана-43»
ТВ , Возвращение блудного попугая , Великолепный Гоша , Ну, погоди! , Александр Курляндский
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