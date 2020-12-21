Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский 

Писатель и один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер на 83 году жизни. Об этом сообщили радиостанции «Эхо Москвы» его близкие.
Юрист сценариста Светлана Верхоглядова рассказала, что он скончался из-за продолжительной болезни. Позже стало известно, что Александр Курляндский боролся с онкологией. Похороны запланированы на 23 декабря.
Помимо «Ну, погоди!», Александр Курляндский работал над мультфильмами «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Баба-яга против!».
Ранее "Рамблер" сообщал, что умерла актриса из "Шерлока".