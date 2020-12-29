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Актеры, которые отказались от звания 

Елизавета Назарова 1 час назад
Актеры, которые отказались от звания
Фото: Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"
Некогда почетное звание народного артиста в современном мире уже не считается таким престижным. Многие деятели культуры убеждены, что теперь это — формальность и подарок на юбилей. Другие вовсе не хотят связывать свое имя с этой наградой, поэтому публично отказываются от нее. "Рамблер" собрал актеров, которые отказались стать "народными".

Вениамин Смехов

Актера несколько раз представляли к награждению и предлагали стать Народным артистом России, но он отказывался. В последний раз ему предложили награду в 2010 году, на что он попросил больше не представлять его. В интервью воронежской "Комсомольской правде" он пояснил, что сначала ему не удавалось получить звание из-за стечения обстоятельств, а потом он отказался, потому что оно потеряло свою ценность.

"А сейчас мне хотели подарить звание к юбилею. Но жена хорошо меня знает, она объяснила важному человеку, что я обижусь. Не надо мне", — сказал он.

Леонид Ярмольник

Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
В 1994 году актер должен был стать заслуженным артистом, но не стал. Спустя несколько лет ему предложили звание "народного", но и от него он оказался. Сам он говорил, что в молодости стремился получить звание, а потом увидел, что почти все его коллеги стали "народными артистами". Как заявил Ярмольник каналу RTVI, у него есть два критерия, определяющие успех. Первое — ставка за съемочный день, а второе — популярность у зрителей.

"У артиста может быть имя. Если зрители знают имя, значит, ты и есть народный артист. Народный с точки зрения народного внимания и узнавания тебя"

Максим Галкин

@maxgalkinru
Несмотря на то, что у жены артиста есть длинный список званий, сам он отказался от них. Об этом он рассказал в выпуск своего шоу "Муызкалити". Гостем Галкина стал Валерий Меладзе, который рассказал обо всех "бонусах", которые бывают вместе со званием.

"Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава богу", — заявил Галкин.

Видео дня. Что стало с тремя сестрами из фильма “Карнавальная ночь”
Комментарии 5
Актеры , Валерий Меладзе , Леонид Ярмольник , Вениамин Смехов , Максим Галкин , Комсомольская правда
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