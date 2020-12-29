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Почему сын Быкова сбежал из СССР 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Жизнь известного актера Леонида Быкова была не самой простой. Во время войны он находился в эвакуации с семьей, а потом тщетно пытался поступить в театральное. В конце концов он отучился на актера и стал популярен во всем Союзе.
Актер был женат, имел двоих детей. Его первенцем стал сын Александр, а вторым ребенком стала дочь Марьяна. У старшего ребенка сложилась непростая судьба, поэтому он был вынужден сбежать из СССР и обосноваться в Канаде. Смотрите видео и узнайте, как сложилась судьба Александра Быкова, сына Леонида.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как сложилась судьба Мишки-Карася из «Ликвидации».
Актеры , Видео , Ликвидация , Александр Быков , Леонид Быков
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