Прах актера «Стартрека» 12 лет тайно находился на МКС 

На Международной космической станции 12 лет был спрятан прах исполнителя роли Скотти в фильме «Стартрек» Джеймса Дуэна . Об этом сообщает The Times.

С 2008 года прах облетел Землю свыше 70 тыс. раз. Все это время о том, что на станции спрятаны останки Дуэна, знали только несколько человек.

Доставить на МКС, заламинированную фотографию с прахом, попросили предпринимателя и разработчика игры Ultima Ричарда Гэрриотта родственники Дуэна.

Бизнесмен спрятал снимок с прахом под внутренним покрытием модуля «Коламбус» во время поездки в роли космического туриста на МКС в 2008 году. Остерегаясь штрафа, он попросил родственников Дуэна держать это в секрете.

По словам сына актера, семья благодарна Гэрриотту, поскольку у Дуэна «было три страсти: космос, наука и поезда и он всегда мечтал отправиться в космос».