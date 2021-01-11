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Ефремов готовится к концу актерской карьеры 

Мира Маркина 7 часов назад
Михаил Ефремов написал письму младшему сыну Сергея Захарова, который погиб по вине актера в ДТП. В обращении к сыну погибшего артист признался, что готов к завершению актерской карьеры.
Ефремов попросил у Валерия прощения за смерть отца. Артист рассказал, что потерял своего родителя больше 20 лет назад, поэтому может понять чувства Валерия:

«Когда рушится все то, на что можно было положиться, когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза».

Актер также отметил, что после случившегося ему вряд ли удастся в полной мере вернуться к работе:

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил».

Адвокат потерпевших, Александр Добровинский, в свою очередь, признался, что неоднозначно относится к высказываниям Ефремова:

«Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ТНТ покажет новый сериал с Ефремовым.
Комментарии 9
Актеры , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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