Татьяна Пельтцер много лет скрывала, почему рассталась с мужем

Актриса рассказывала подругам, что стала жертвой нацизма. На самом деле ее брак разрушил роман с другом мужа. Поклонники даже не подозревали о таком бурном прошлом звезды театра и кино.

Любимица всех советских зрителей Татьяна Пельтцер родилась в России. Ее предки были людьми творческими и так или иначе связанными с актерским искусством. Девочка с детства увлекалась созданием образов разных героев. Отец поощрял ее хобби.

В театр девушка попала сразу по окончании школьной гимназии. Профессионального актерского образования она так и не получила. Ее и без этого с радостью брали в театр. Только в Моссовете звезда не прижилась: все из-за отсутствия диплома. Ее уволили с пояснением «Из-за профессиональной профнепригодности».

«Профнепригодная» актриса играла в театре до глубокой старости и… деменции. Из-за диагноза она уже почти ничего не говорила. Тогда вместо нее из-за сцены произносил нужные реплики Александр Абдулов.

Пельтцер преданно и самоотверженно служила театру и искусству кино, но в личной жизни актриса оказалась не такой серьезной. В 1927-м году звезда вышла замуж за немца и переехала за ним в Берлин. Их совместная жизнь не сложилась. Татьяна рассказывала подругам, что виной всему Гитлер. Он отправил ее мужа в концлагерь. Долгие годы знакомые считали Татьяну жертвой нацистского режима.