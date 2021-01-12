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Татьяна Пельтцер много лет скрывала, почему на самом деле рассталась с мужем 

Клео.Ру 5 часов назад
Татьяна Пельтцер много лет скрывала, почему рассталась с мужем
Фото: Клео.Ру
Актриса рассказывала подругам, что стала жертвой нацизма. На самом деле ее брак разрушил роман с другом мужа. Поклонники даже не подозревали о таком бурном прошлом звезды театра и кино.
Любимица всех советских зрителей Татьяна Пельтцер родилась в России. Ее предки были людьми творческими и так или иначе связанными с актерским искусством. Девочка с детства увлекалась созданием образов разных героев. Отец поощрял ее хобби.
В театр девушка попала сразу по окончании школьной гимназии. Профессионального актерского образования она так и не получила. Ее и без этого с радостью брали в театр. Только в Моссовете звезда не прижилась: все из-за отсутствия диплома. Ее уволили с пояснением «Из-за профессиональной профнепригодности».
«Профнепригодная» актриса играла в театре до глубокой старости и… деменции. Из-за диагноза она уже почти ничего не говорила. Тогда вместо нее из-за сцены произносил нужные реплики Александр Абдулов.
Пельтцер преданно и самоотверженно служила театру и искусству кино, но в личной жизни актриса оказалась не такой серьезной. В 1927-м году звезда вышла замуж за немца и переехала за ним в Берлин. Их совместная жизнь не сложилась. Татьяна рассказывала подругам, что виной всему Гитлер. Он отправил ее мужа в концлагерь. Долгие годы знакомые считали Татьяну жертвой нацистского режима.
Много лет спустя, когда актриса в компании коллег приехала в Германию, она встретилась с бывшим супругом. Он был удивлен, узнав, какую легенду рассказала о нем бывшая жена. Мужчина объяснил, что виной всему стал вовсе не Гитлер, а его лучший друг и влюбчивость женщины. У них закрутился роман, а сам он узнал обо всем, благодаря записке, обнаруженной в кармане Пельтцер. Ольга Аросева в ту встречу не выдержала и в сердцах воскликнула, что Татьяна — не жертва нацистского режима, а просто «ветреная дама».
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Актеры , Татьяна Пельтцер , Ольга Аросева
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