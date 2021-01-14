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Советские актеры, которым врачи поставили диагноз «шизофрения» 

Катерина Саломе 1 час назад
Советские актеры, которым врачи поставили диагноз «шизофрения»
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"
Шизофрения — это психотическое заболевание, часто длительное, которое может приводить к значительным изменениям восприятия реальности личностью. Этим недугом страдали и некоторые советские актеры тетра и кино, о который сейчас расскажет "Рамблер".

Юрий Каморный

Актер был невероятно популярен в семидесятых годах. В период с 1970 по 1981 год он снялся в тридцати пяти (!) фильмах, в половине из которых были либо главные роли, либо роли первого плана. От чрезмерной нагрузки Юрий очень уставал в психологическом плане и в редкие свободные дни выпивал. В конце семидесятых, если у актера было несколько свободных дней, он уходил в запой до состояния алкогольной делирии (белая горячка). Позже специалисты диагностировали у актера шизофрению на фоне алкогольной зависимости. Но у него было редкое для алкоголиков качество — он мог длительное время обходится без спиртного, если того требовала работа.
В ноябре 1981 в перерывах между съемками, находясь дома, актер в очередной раз ушел в запой. В гостях у него была молодая женщина. Вдруг соседи услышали истошные женские крики из комнаты Юрия и вызвали милицию. Во версии милиционеров, актер в состоянии невменяемости набросился на них с ножом, один из них защищаясь выстрелил Юрию в ногу, но попал в бедренную артерию. Этого было достаточно, чтобы актер через несколько секунд после ранения скончался.

Валентина Караваева

Она стала известной и востребованной актрисой после выхода фильма «Машенька». После него Валентину пригласили на главную роль в фильме «Небо Москвы». Съемки уже начались и вот в один день она очень опаздывала, водитель торопился и им не удалось избежать ДТП, актриса выжила, очень пострадало ее милое лицо, что означало окончание ее карьеры.
Это стало серьезным ударом для психики девушки, она замкнулась, старалась и вовсе не выходить из квартиры. Соседи постоянно слышали, как она разговаривает, правда не могли понять с кем именно, ведь жила женщина одна и никто к ней не заходил.
Страшная тайна обнаружилась, когда коммунальщики совместно с полицией были вынуждены вскрыть квартиры актрисы — был затоп, а она не открывала. Вошедшие в квартиру обнаружили самодельную съемочную площадку, а саму актрису, плавающую вместе с катушками отснятого кинофильма, на полу. Оказалось, что она до самой смерти снимала саму себя на любительскую пленку.

Николай Гриценко

Очень популярный в прошлом советский актер Николай Олимпиевич Гриценко сыграл более сотни ролей в театре и кино. К пятидесяти пяти годам он был Народным артистом СССР, лауреатом Сталинской и Государственной премий, уважаемым в актёрской среде человеком. В московском театре имени Вахтангова, где артист прослужил много лет, он был ведущим актером сцены. Но в шестидесятилетнем возрасте, за ним начали замечать странности в поведении. Он забывал слова, чего раньше никогда не было, путал между собой коллег, иногда заговаривался. При этом артист считал себя вполне нормальным человеком и категорически отказывался обращаться специалистам.
Но однажды с ним случился нервный приступ и он был госпитализирован скорой психиатрической службой. В больнице у актера выявили несколько психических заболеваний, в том числе шизофрению в острой стадии, и актера ожидало длительное стационарное лечение. Позже, в результате конфликта с другими душевнобольными, он был задушен в психиатрической клинике. На момент смерти актеру исполнилось 67 лет.
Видео дня. Зачем Людка из фильма “Любовь и голуби” уехала в Германию
Комментарии 6
Актеры , Николай Гриценко , Валентина Караваева , Юрий Каморный
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