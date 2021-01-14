Раскрыты детали смерти звезды «Метода» Дмитрия Гусева 

Накануне актер Дмитрий Гусев был найден мертвым в своей машине. Деталями произошедшего поделилась его агент Мария Крыжанская, сообщает StarHit.
Известно, что Гусев возвращался со съемок домой, где они с супругой должны были отметить годовщину свадьбы. За рулем актеру стало плохо, и он потерял сознание. Предположительно, у 45-летнего актера остановилось сердце.
О дате и месте похорон пока неизвестно. Дмитрий Гусев известен по ролям в таких популярных сериалах, как «Папины дочки», «Солдаты», «Глухарь», «Метод» и многих других.
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