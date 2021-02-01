Чем занимается «забытый» сын Владимира Высоцкого 

Все знают, что у знаменитого артиста Владимира Высоцкого два сына, Аркадий и Никита. Но если младший, Никита, часто дает интервью, руководит благотворительным фондом имени Владимира Высоцкого и довольно известен, то его старший брат Аркадий предпочитает вести более закрытую жизнь и не слишком любит публичность. О том, чем занимается Аркадий Высоцкий и почему не любит обсуждать творчество своего отца, читайте в материале «Рамблера».

Аркадий с детства отдавал предпочтение точным наукам, обожал физику и астрономию и после школы подал документы в МФТИ. Блестяще выдержав экзамены, он, увы, не нашел себя в списке студентов: ходили слухи, что не брать Аркадия в ВУЗ решили, узнав о том, кто его отец.

В итоге Аркадий поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Но, проучившись всего год, молодой человек понял, что с выбором ошибся и забрал документы. К этому моменту у Аркадия Высоцкого уже были жена и ребенок, поэтому прежде чем идти учиться дальше, он решил обеспечить семье финансовую безопасность. Высоцкий уехал на прииски, где работал на аппарате для добычи золота. Через два года Аркадий вернулся в Москву и поступил на сценарный факультет ВГИКа.

Однако после окончания института работать по специальности Аркадий не удалось: в кинематографе 1990-х годов был кризис, фильмы практически не снимали и сценаристы особо никому не были нужны. Однако позже он сумел проявить свой талант в полной мере.

Кадр из фильма «Чужая, Белая и Рябой»

Есть у Аркадия Высоцкого и небольшой опыт работы актером: в конце 80-х— начале 90-х годов он снялся в небольших ролях в четырех фильмах. Но карьера актера все же показалась Аркадий не настолько привлекательной, как профессия сценариста, в которой он весьма преуспел. На счету Аркадия Высоцкого почти два десятка сценариев к фильмам и сериалам.

Кроме того, Аркадий преподает во ВГИКе, изредка обсуждая со своими студентами творчество своего отца. При этом Аркадий не торопится давать собственную оценку работе Владимира Высоцкого, полагая, что для того, чтобы объективно его оценить, должно пройти еще время.

От общения с журналистами и приглашений на тв-шоу, посвященных отцу, Аркадий Высоцкий отказывается, отмечая, что слишком мало общался с ним. Аркадий предпочитает как можно реже появляться на публике и ревностно оберегает свою личную жизнь от посторонних.