Таким его не знают: серьезные роли Джима Керри 

Сегодня, 17 января, актер кино и телевидения Джим Керри отмечает свой 59 день рождения. Зрители привыкли видеть его на экране в качестве комедийного артиста, однако за спиной Джима есть несколько серьезных ролей. «Рамблер» расскажет о фильмах, которые раскрывают другую, не менее талантливую, сторону Керри.

Кадр из фильма «Роковое число 23»

По сюжету, герой Джима Керри читает книгу, которую когда-то подарила ему супруга. И через какое-то время в его жизни начинают происходить странные события. А именно то, что книга полностью отражает всю его жизнь. Все бы ничего, но в романе говорится о жестоком убийстве, которое предстоит совершить главному герою.

Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Одна из самых популярных картин из фильмографии Керри рассказывает о некой влюбленной паре, которая решила раз и навсегда забыть о существовании друг друга. Однако они не учли то, что любовь, эмоции и чувства никуда не денутся. Главную роль в картине также исполнила Кейт Уинслет

Кадр из фильма «Шоу Трумана»

Многие называют «Шоу Трумана» первым серьезным фильмом Джима Керри. В нем его герой, Труман Бербэнк, однажды понял, что живет в фантазиях, а все его родные, друзья и знакомые — актеры. Труман уверен, что его реальная жизнь находится где-то за пределами этой «сцены».