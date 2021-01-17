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Таким его не знают: серьезные роли Джима Керри 

Мария Грибова 6 часов назад
Таким его не знают: серьезные роли Джима Керри
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 17 января, актер кино и телевидения Джим Керри отмечает свой 59 день рождения. Зрители привыкли видеть его на экране в качестве комедийного артиста, однако за спиной Джима есть несколько серьезных ролей. «Рамблер» расскажет о фильмах, которые раскрывают другую, не менее талантливую, сторону Керри.

«Роковое число 23»

Кадр из фильма «Роковое число 23»
По сюжету, герой Джима Керри читает книгу, которую когда-то подарила ему супруга. И через какое-то время в его жизни начинают происходить странные события. А именно то, что книга полностью отражает всю его жизнь. Все бы ничего, но в романе говорится о жестоком убийстве, которое предстоит совершить главному герою.

«Вечное сияние чистого разума»

Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»
Одна из самых популярных картин из фильмографии Керри рассказывает о некой влюбленной паре, которая решила раз и навсегда забыть о существовании друг друга. Однако они не учли то, что любовь, эмоции и чувства никуда не денутся. Главную роль в картине также исполнила Кейт Уинслет.

«Шоу Трумана»

Кадр из фильма «Шоу Трумана»
Многие называют «Шоу Трумана» первым серьезным фильмом Джима Керри. В нем его герой, Труман Бербэнк, однажды понял, что живет в фантазиях, а все его родные, друзья и знакомые — актеры. Труман уверен, что его реальная жизнь находится где-то за пределами этой «сцены».
Видео дня. Что стало с актерами из «Приключений Электроника»
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Актеры , Роковое число 23 , Вечное сияние чистого разума , Шоу Трумана , Джим Керри , Кейт Уинслет
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