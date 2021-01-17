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Как сложились судьбы актеров сказки «Морозко» 

Мария Грибова 3 часа назад
Как сложились судьбы актеров сказки «Морозко»
Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Премьера русской народной сказки «Морозко» состоялась более 50 лет назад. «Рамблер» расскажет, как сложились судьбы актеров, которые исполнили ключевые роли в фильме.

Наталья Седых

Кадр из фильма «Морозко», кадр из телепередачи
На момент съемок «Морозко» Наталье было всего 15 лет, именно эта картина и стала ее дебютной работой. После этого юная актриса снялась еще в нескольких фильмах. А в 20 решила оставить карьеру актрисы, и посвятить себя балету. Позже Наталья все же вернулась на экраны и в театр. Сейчас актрисе 72 года.

Эдуард Изотов

Кадр из фильма «Морозко», wikipedia.org
Наибольшую известность Изотову принесла роль Ивана в фильме-сказке «Морозко». После этого актера стали чаще приглашать в различные проекты. Однако его карьеру подкосила череда неудач. В 1983 году Эдуард попал под арест за валютные махинации. После выхода из тюрьмы артист продолжил работать в театре, пока не случился инсульт. Последние годы жизни Эдуард провел в психоневрологическом пансионате. Актер скончался в 2003 году в возрасте 66 лет.

Инна Чурикова

Кадр из фильма «Морозко», globallookpress.com
Героиня Инны Чуриковой настолько полюбилась зрителям, даже несмотря на то, что самой актрисе не понравилось, как оны выглядела в кадре, и даже думала о завершении только начавшейся карьеры. За спиной Ирины десятки ролей в театре и кино. Сейчас актрисе 77 лет, она до сих пор востребована на сцене и активно продолжает работать в Ленкоме.
Видео дня. Что стало с актерами из «Приключений Электроника»
Комментарии 3
Актеры , Морозко , Эдуард Изотов , Инна Чурикова , Наталья Седых
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