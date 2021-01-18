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Ушедшие из жизни актеры «Ералаша» 

Александра Нечаева 4 часа назад
Многие ныне знаменитые актеры делали свои первые шаги в знаменитом киножурнале «Ералаш». Завоевав первую популярность у зрителей, многим, казалось, путь на экран был предопределен. Некоторые появившиеся впервые на экране в «Ералаше» маленькими мальчиками и девочками актеры успешно делают карьеру и сейчас. Но есть и те, судьба которых сложилась трагически. Из видео вы узнаете о трагически ушедших из жизни юных актеров киножурнала «Ералаш».
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало с актерами из «Приключения Электроника».
Актеры , Видео , Приключения Электроника
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