Ушедшие из жизни актеры «Ералаша» 

Многие ныне знаменитые актеры делали свои первые шаги в знаменитом киножурнале «Ералаш». Завоевав первую популярность у зрителей, многим, казалось, путь на экран был предопределен. Некоторые появившиеся впервые на экране в «Ералаше» маленькими мальчиками и девочками актеры успешно делают карьеру и сейчас. Но есть и те, судьба которых сложилась трагически. Из видео вы узнаете о трагически ушедших из жизни юных актеров киножурнала «Ералаш».