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Что стало с актерами из «Приключения Электроника» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Премьера трехсерийного музыкального фильма "Приключения Электроника" состоялась в 1979 году. С тех пор прошло уже больше 40 лет. Актеры, сыгравшие детей в популярном советском телефильме, уже давно выросли и сильно изменились.
Юрию и Владимиру Торсуевым, которым достались роли главных персонажей Сергея Сыроежкина и Электроника, сейчас по 54 года. А что стало с Василием Скромным, сыгравшим Макара Гусева, Максимом Калининым, сыгравшим Королькова? Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась судьба детей-актеров, прославившихся благодаря фильму "Приключения электроника".
Ранее "Рамблер" рассказывал, зачем Людка из фильма "Любовь и голуби" уехала в Германию.
Актеры , Видео , Приключения Электроника , Любовь и голуби , Василий Скромный , Максим Калинин
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