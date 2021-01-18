Что случилось с Анастасией Ивановой, второй женой Бориса Невзорова 

18 января отмечает свой день рождения известный актер Борис Невзоров . Он многого добился в своей профессии и снимался даже в сложные для артистов девяностые годы. Однако и в его жизни произошла трагедия, отнявшая вторую жену. Подробности — в статье «Рамблера».

Второй супругой актера стала Анастасия Иванова , звезда фильма «Не могу сказать „Прощай“. Причем роман между артистами начался еще во время съемок картины, которая для молодой актрисы стала дебютом.

К сожалению, яркий старт не всегда гарантирует успешную кинокарьеру. Анастасию очень огорчила потеря роли в картине „Батальоны просят огня“ — тогда заменили сразу несколько актеров. Поэтому в ее фильмографии всего несколько работ, а зрители помнят ее именно по роли Лиды Теняковой из „Не могу сказать „Прощай“. Впрочем, сейчас сложно сказать, как в дальнейшем сложилась бы карьера Анастасии в кинематографе, если бы она прожила дольше.

Актриса вышла замуж за Бориса Невзорова, воспитывала дочь Полину и сыграла в фильме своего мужа, который стал его режиссерским дебютом, а также служила в театре “Сфера»

Кадр из фильма «Не могу сказать „Прощай“

Анастасия Иванова с партнером по съемкам Сергеем Варчуком в фильме „Не могу сказать „Прощай“

Но 3 июня 1993 года Анастасия была найдена мертвой в собственной квартире на Делегатской улице. Смерть наступила в результате двух ножевых ранений и удушения. Убийца также забрал старый видеомагнитофон и несколько колец.

Следствие установило, что актриса как минимум знала преступника — следов взлома не было. Анастасия в тот день оказалась в квартире одна. Борис Невзоров уехал по делам, а Полина отдыхала у бабушки в Адлере. За полчаса до гибели актриса говорила по телефону со своей матерью и была в хорошем настроении. Сначала милиция была в тупике — у Анастасии не было врагов. Подозревали даже самого Бориса, который и нашел жену.

Позже выяснилось, что преступником оказался знакомый Анастасии, Сергей Просветов, ранее уже судимый за убийство другой актрисы. Он напросился к Ивановой в дом, чтобы помянуть общего знакомого и своего дальнего родственника — Александра Савченко . Очевидно, он напал на нее, когда она накрывала на стол. Конкретная причина не установлена, по мнению следователей убийца страдал психическим расстройством. Просветов скрылся от правосудия, однако позже погиб в бытовой драке с сыном своей любовницы.

Борис смог справиться со своим горем и вырастил дочь Полину, которая стала медиком — оталарингологом. В настоящий момент он женат в четвертый раз, на Елене Хрипуновой, бухгалтере Малого театра.