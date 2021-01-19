Что известно об Арми Хаммере и в чем его обвиняют 

Имя американского актера Арми Хаммера стало все чаще появляться в заголовках западных и российских изданий. Дело в том, что 2021 год для Хаммера начался с череды громких публичных скандалов. «Рамблер» расскажет подробнее о жизни актера, а также в чем его обвиняют.

Возможно, вы удивитесь, но в Арми Хаммере течет русская кровь. Его прабабушкой, с отцовской стороны, была российская актриса немецкого происхождения и певица Ольга Вадина, а прадедушка — известный миллионер еврейского происхождения Арманд Хаммер , отец которого был родом из Одессы.

Но премьеры картин могут омрачить последние события из жизни Хаммера. Сначала в Сети появились скриншоты переписок, в которых актер называл себя каннибалом и фантазировал о том, как держит бьющееся сердце одной из своих партнерш в руках. Также на днях появилась информация о тайном аккаунте Арми в Instagram под ником @el_destructo_86. На нем актер рассказывал, что ему необходимо сдать тест на запрещенные вещества, прежде чем встретиться с бывшей женой, с которой он расстался в 2020 году, и их двумя детьми.

Но по-настоящему сильный скандал вызвало видео, опубликованное на этом аккаунте, в котором Хаммер проводит экскурсию по своему номеру в отеле, и в какой-то момент в кадре появляется девушка в нижнем белье. Арми за кадром в этот момент сообщает, что собирается заняться любовью с победительницей конкурса «Мисс Каймановы острова».

В конечном итоге Арми Хаммер выступил с официальным заявлением:

«Я хотел бы уточнить, что девушка на видео, которое было украдено из моего личного аккаунта в инстаграме, не носит звания "Мисс Каймановы острова". Я искренне сожалею о путанице, которую вызвала моя глупая попытка пошутить. Я приношу извинения победительнице конкурса "Мисс Каймановы острова", с которой я не знаком, и организаторам конкурса красоты. У меня не было намерения намекать в своем ролике, что та девушка действительно и есть победительница конкурса».

Из-за скандалов, которые обрушились на актера за последнее время, он принял решение отказаться от съемок в фильме с исполнительницей Дженнифер Лопес «Свадьба по залету».

Интересно, что это не первый раз, когда Хаммер попадает в скандалы. В 2013 году Арми был арестован на контрольно-пропускном пункте пограничного патруля США в Западном Техасе после того, как у него обнаружили запрещенные вещества.