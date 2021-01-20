Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Ефремов заболел в колонии 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Ефремов заболел в колонии
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов заболел в колонии Белгородской области, где отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам источника издания, из-за похолодания у Ефремова ослабился иммунитет. У актера появились симптомы ОРВИ, и он обратился к тюремному врачу:

«Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды. Все-таки колония не дом родной».

На данный момент Михаил Ефремов хорошо себя чувствует, однако его посадили на карантин.
Как рассказал собеседник газеты, актера "подняли на ноги, так как в колонии работают очень хорошие врачи".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ефремов готовится к концу актерской карьеры.
Видео дня. Самые нелепые ответы на шоу “Кто хочет стать миллионером?”
Актеры , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
05:51
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
ТВ
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
05:27
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
Актеры
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
10:27
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
Фильмы
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
02:10
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
Актеры
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение