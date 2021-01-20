Актер Михаил Ефремов заболел в колонии Белгородской области, где отбывает наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам источника издания, из-за похолодания у Ефремова ослабился иммунитет. У актера появились симптомы ОРВИ, и он обратился к тюремному врачу:
«Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды. Все-таки колония не дом родной».
На данный момент Михаил Ефремов хорошо себя чувствует, однако его посадили на карантин.
Как рассказал собеседник газеты, актера "подняли на ноги, так как в колонии работают очень хорошие врачи".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ефремов готовится к концу актерской карьеры.