Почему у Климовой три распавшихся брака за плечами 

Красавицу Екатерину Климову многие поклонники относят к самым успешным и востребованным современным актрисам. К 43 годам в ее кинематографической копилке — уже 70 фильмов. Сегодня, 27 января, в честь дня рождения звезды, "Рамблер" расскажет, с чего начинался карьерный путь артистки, а также как складывалась ее личная жизнь.

Еще в пионерском лагере девочка впервые вышла на сцену в любительском спектакле. Именно это побудило ее задуматься об актерской профессии. Получив аттестат о среднем образовании, Катя стала студенткой театрального училища имени Щепкина, а впоследствии поступила в Театре Российской армии, где молодой актрисе доверили роль Дездемоны в пьесе Шекспира «Отелло».

На съемочную площадку Климова впервые попала в 2001 году, когда сыграла небольшую роль в фильме Шахназарова «Яды или Всемирная история отравлений». Настоящий успех пришел к молодой актрисе, после премьеры мелодраматического сериала «Бедная Настя», где Екатерина сыграла Наташу Репнину. Не прошла незамеченной и роль Климовой в отечественной фантастической франшизе «Мы из будущего».

Популярность свалилась на Екатерину Климову как снег на голову после премьеры сериала «Бедная Настя», которая состоялась в ноябре 2003 года. На пробы Екатерину Климову пригласил режиссер Петр Штейн , уже знакомый с талантом Кати по постановке «Оскар» . С тех пор актриса ежегодно снимается сразу в нескольких картинах, большая часть из которых имеют ошеломительный успех.

Личная жизнь Климовой ничуть не менее ярче, чем ее карьера. С первым мужем Ильей Хорошиловым актриса начала встречаться еще в школе, в 15-летнем возрасте. Все шло по заведенному сценарию: предложение руки и сердца после выпускного, свадьба, рождение дочери Лизы (девочка появилась на свет в 2002 году). Но с приходом популярности в семье Екатерины начался разлад.

Во время съемок «Московских окон» актриса встретила своего коллегу Игоря Петренко , с которым была знакома с театрального училища. Он на год младше Екатерины. В сериале их герои влюбляются друг в друга и женятся. Между актерами вспыхнула искра и они начали встречаться, но проблема была в том, что каждый из них имел свою вторую половинку.

В результате Катя и Игорь все же разводятся со своими супругами, и в 2003 году молодые люди начали жить вместе, а позже официально расписались. Позже у них появилось два сына — Матвей и Корней. Катя и Игорь были вместе 10 лет, но потом развелись. По мнению некоторых близких к паре людей, это произошло из-за мимолетного романа Климовой, которая на съемках «Любви в большом городе-3» в Америке встретила бывшего вокалиста «Челси» Романа Архипова . Их связь была недолгой, но Игорь не смог простить жену и ушел от нее.