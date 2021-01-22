Актеры, которые всегда играют чудовищ 

Многие триллеры, боевики и фентези не обходятся без актеров, которые играют чудовищ. Их лица скрыты за масками, поэтому зрители чаще всего не знают, как выглядели те, кто играл главные роли в кино.
Существует масса актеров, которые получили различные награды за то, как они сыграли чудовище в маске. Например, Дерек Мирс, сыгравший Джейсона в фильме "Пятница 13-е", был признан лучшим кинозлодеем в 2009 году. Лауреатом этой же премии стала актриса Дэйви Чейз, сыгравшая Саманту (ту самую девочку из телевизора) в фильме "Звонок". Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера, получил престижную награду "Сатурн" за свои труды.
Ранее "Рамблер" сообщал, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде опять отложили.