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Актеры, которые всегда играют чудовищ 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Многие триллеры, боевики и фентези не обходятся без актеров, которые играют чудовищ. Их лица скрыты за масками, поэтому зрители чаще всего не знают, как выглядели те, кто играл главные роли в кино.
Существует масса актеров, которые получили различные награды за то, как они сыграли чудовище в маске. Например, Дерек Мирс, сыгравший Джейсона в фильме "Пятница 13-е", был признан лучшим кинозлодеем в 2009 году. Лауреатом этой же премии стала актриса Дэйви Чейз, сыгравшая Саманту (ту самую девочку из телевизора) в фильме "Звонок". Роберт Инглунд, известный по роли Фредди Крюгера, получил престижную награду "Сатурн" за свои труды.
Ранее "Рамблер" сообщал, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде опять отложили.
Актеры , Видео , Пятница 13-е , Звонок , Звонки , Дэйви Чейз , Дерек Мирс , Роберт Инглунд
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