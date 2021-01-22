Умерла звезда «Остаться в живых» 

Умерла хорватская актриса Мира Фурлан, звезда сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5».
Актрисы не стало в возрасте 65 лет. О смерти артистки сообщил создатель «Вавилона-5» Джозеф Майкл Стражински. Известно, что актриса скончалась после продолжительной болезни.
Стражински подчеркнул, что съемочная группа «Вавилона-5» знала, что состояние Фурлан постепенно ухудшалось.
«Мы надеялись, что все изменится к лучшему», — добавил он.
Актриса также появилась в фильмах «Цирк "Колумбия"», «Рожденный дважды», «Папа в командировке» и «Красота порока».
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