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Умерла звезда «Остаться в живых» 

Даня Виттиг 5 часов назад
Умерла звезда «Остаться в живых»
Фото: кадр из фильма "Остаться в живых"
Умерла хорватская актриса Мира Фурлан, звезда сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5».
Актрисы не стало в возрасте 65 лет. О смерти артистки сообщил создатель «Вавилона-5» Джозеф Майкл Стражински. Известно, что актриса скончалась после продолжительной болезни.
Стражински подчеркнул, что съемочная группа «Вавилона-5» знала, что состояние Фурлан постепенно ухудшалось.

«Мы надеялись, что все изменится к лучшему», — добавил он.

Актриса также появилась в фильмах «Цирк "Колумбия"», «Рожденный дважды», «Папа в командировке» и «Красота порока».
Ранее "Рамблер" сообщал о фильмах, где играет всего один актер.
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Актеры , Цирк , Остаться в живых , Мира Фурлан
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