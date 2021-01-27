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Артисты СССР, которые воевали на стороне Германии 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Существуют случаи, когда люди из союзных республик переходили на сторону врага во время ВОВ. Они понесли наказание за преступления против родины. Несмотря на то, что они считались предателями, они все-таки стали заслуженными артистами своей республики, а некоторые даже получили звание народного в СССР. "Рамблер" рассказывает про актеров, которые воевали на стороне врага и считались предателями родины.

Виктор Лоренц

Латышский сценарист и актер во время войны пошел в Латышский добровольческий легион СС. Он был построен по принципу немецкой армии и отличался военными преступлениями. Так, легион участвовал в показательных карательных акциях, сжигании сел ради оттеснения мирных жителей и в убийстве советских военнопленных. Участники легиона обвинялись в преступлениях против граждан разных союзных республик. После войны Лоренца отправили в ссылку в Комсомольск-На-Амуре, а в 1946 году амнистировали как гражданина союзной республики, и депортировали. После войны он стал сценаристом и актером, в 1987 году получил звание Заслуженного артиста Латвийской ССР.

Харий Лиепиньш

Кадр из фильма "Два года над пропастью"
Еще один латышский актер. Он во время войны перешел на сторону врага, а потом стал Народным артистом СССР. В 1943 году он был мобилизован в армию верхмата. Вплоть до самого конца войны он служил среди немецких солдат, а в 1946 году его сослали в Воркуту. В ссылке он провел полтора года и был амнистирован, как и другие граждане СССР. Он вернулся на родину, где продолжил заниматься театром, а потом дебютировал в кино. Несмотря на свое прошлое, получил много наград: в 1988 году стал Народным артистом СССР, а в 1956 получил орден "Знак почета".
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Актеры , Видео , Виктор Лоренц
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