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Знаменитые актеры, запятнавшие свое имя съемками во второсортных фильмах 

Kinobugle.ru 5 часов назад
Американский новостной портал Vox регулярно анализирует актерские рейтинги. Из года в год Интернет-издание составляет список актеров, которые чаще других снимаются в плохих фильмах. Он основан на отзывах кинокритиков.
После нескольких удачных фильмов у этих актеров были возможности придирчиво выбирать дальнейшие проекты. Но на их счету оказалось столько промахов, что сегодня их имена в титрах ассоциируются с откровенно второсортным кино.
KinoBugle.ru предлагает обратить внимание на актеров, которым давно пора прервать череду некачественных проектов.
Тем более, у них есть коллеги, которые совершенно точно могут дать совет, как нужно выбирать роли. Вот же они:
Первая тройка портала Vox на этот раз полностью совпала с антирейтингом авторов KinoBugle.ru.

10. Адам Сэндлер

Адам Сэндлер — уникальный случай. В в конце 1990-х — начале 2000-х его имя ассоциировалось с неплохими комедиями, такими как «Счастливчик Гилмор» (1996), «Большой папа» (1999), «Управление гневом» (2003), «50 первых поцелуев». Снимается он по-прежнему много, но последние 10 лет его фильмы не тянут на запоминающиеся. Это наспех скроенные подделки, моментально выветривающиеся из памяти.
А уникальность Сэндлера в том, что картины с его участием приносят актеру и студиям огромные деньги. С 2014 года Адам Сэндлер и его компания Happy Madison за $250 млн выпустили для Netflix шесть фильмов. Пользователи платформы за пять лет потратили на них!2 млрд! часов. В начале 2020 со стримером было достигнуто соглашение о выпуске еще четырех картин. Сумма контракта официально не разглашается, но инсайдеры сообщают, что она составляет также $250 млн Удивительно, но заведомо зная, что фильмы с Сэндлером — однозначно не шедевры, и вряд ли заставят покатываться от смеха, зрители все равно к нему благосклонно относятся.

9. Деми Мур

Еще пару десятков лет назад ради фильма «Стриптиз» (1996) Деми Мур решилась на пластическую операцию и усиленно занималась фитнесом, но игра не стоила свеч. В результате картина удостоилась шести статуэток антипремии «Золотая малина».
Однако, после этого дела у Мур пошли в гору благодаря главной роли в фильме «Солдат Джейн» (1997), но неплохую репутацию 1980-х и 1990-х восстановить так и не удалось.
Рейтинги фильмов последнего десятилетия с участием Деми Мур на мировых кинопорталах не превышают 5 баллов.

8. Линдси Лохан

Благодаря фильму «Я знаю, кто убил меня» (2007) критики усомнились в том, что Линдси Лохан можно назвать настоящей актрисой. В этом же сомневаются и продюсеры, которые больше не приглашают Лохан в успешные кинокартины — она продолжает довольствоваться второсортным кино.
Рейтинг фильмов последнего десятилетия с участием Линдси Лохан перебивается с 3 на 4: «Лиз и Дик» (2012), «Очень страшное кино 5» (2013), «Непристойная комедия» (2013), «Среди теней» (2019).

7. Эдди Мерфи

Проблемы у Эдди Мерфи начались во второй половине 2000-х. В какой-то момент его стало слишком много. В прямом смысле. У актера какая-то патологическая страсть играть сразу нескольких персонажей в своих фильмах. Может, он так экономит на гонорарах актеров, а может считает, что у него это хорошо получается. Так или иначе, но именно этот трюк на зрителя не сработал.
Вначале в 2007 году вышли ужасные «Уловки Норбита», которые худо-бедно окупились. В следующем году свет увидел «Знакомьтесь: Дэйв», где Мерфи сыграл робота-инопланетянина и обслуживающих его «фиксиков».
А потом началась чехарда с уже готовым фильмом «Тысяча слов», который вместо выхода в 2009 году был отправлен на пересъемки и выпущен лишь в 2012-м. И «Знакомьтесь: Дэйв», и «Тысяча слов» серьезно провалились в прокате, получив крайне негативные отклики.
Продюсерам стало понятно, что имя Эдди Мерфи не привлекает зрителей и перестали звать его в нормальные проекты.
Попытка возродить «Полицейского из Беверли-Хиллз» к успеху не привела, но вроде проект еще существует.
В 2019 году Netflix выпустил средненький фильм «Меня зовут Долемайт», который почему-то получил признание на родине. Сейчас к выходу готовится «Поездка в Америку 2» — спустя 33 года после выхода оригинала. Картина выйдет на стриминге Amazon Prime. Возможно, потоковые сервисы — это новый шанс для Эдди Мерфи?

6. Кэтрин Хайгл

Кэтрин Хайгл начинала как модель, но достаточно быстро и успешно переквалифицировалась в актрису. С начала 1990-х и до 2005 года она заработала себе амплуа красивой девочки-подростка. А потом обнаружилось, что она способна на большее, когда ее взяли на роль Иззи Стивенс в «Анатомию страсти».
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В сериале она пробыла шесть сезонов, параллельно снимаясь во вполне успешных романтических комедиях: «Немножко беременна» (2007), «27 свадеб» (2008), «Голая правда» (2009), «Киллеры» (2010).
Поняв, что нужно двигаться дальше, и что с большим кино всё складывается очень даже хорошо, актриса оставила «Анатомию страсти» и пустилась в самостоятельное плавание. Но оказалось, что пловчиха она так себе.
В 2014 году в одном из интервью Кэтрин Хайгл сказала, что стала заложницей своего образа.

«Я люблю романтические комедии, в них нет ничего плохого. Но, возможно, я ими перегрузила свою аудиторию. Мне следовало бы снять фильм о супергероях или психологический триллер».

Несмотря на понимание ситуации, реальное положение дел не изменилось. С тех пор с ней вышел посредственный комедийный триллер «Север ада» (2014), и что-то похожее на триллер — «Наваждение» (2017). Остальное — это опять драмы и романтика: «Джеки и Райан» (2014), «Свадьба Дженни» (2015), сериал «Сомнение» (2017). Все эти проекты уровня «ниже среднего», и могут заслужить внимание только если больше не из чего выбрать.
На 2021 год запланирована очередная попытка сменить жанр — триллер «Девушка, которая боялась дождя». Если и она окажется не слишком удачной, может, есть смысл вернуться в «Анатомию страсти» — сериал-то, в отличие от актрисы, всё это время успешно снимался.

5. Тара Рид

С шести лет милая девчушка Тара стала сниматься в рекламе всего, чего только можно. С ее участием вышло более 100 рекламных роликов. Повзрослев, она дебютировала в полном метре с небольшой ролью в «Большом Лебовски» (1998). Знаменитой Тара Рид проснулась после выхода культовой комедии «Американский пирог» (1999). Она снялась и во второй части, а вот от триквела отказалась, так как к тому моменту уже получала предложения одно за другим.
Следующие десять лет стали для нее молниеносным взлетом и столь же быстрым падением. Испытание славой тяжело далось актрисе, которая после первых же успехов приобрела массу вредных привычек и зависимостей. Но даже не это стало причиной краха.
В 2004 году Рид сделала пластику груди и липосакцию живота. Обе процедуры прошли неудачно. Импланты не прижились, а живот стал рыхлым. В 2006 году актриса была вынуждена провести корректирующую операцию, но время было утеряно. Грустная ирония заключается в том, что перед первым хирургическим вмешательствам она была всего лишь чуть-чуть недовольна своей внешностью.
В один момент из яркой кинодивы Тара Рид превратилась в неудачницу, которая уже совершенно не интересовала студии.
Помыкавшись по разным телепроектам (в том числе реалити-шоу «Большой брат»), актриса присоединилась к франшизе «Акулий торнадо» — бредовому, абсурдному и дешевому Sci — Fi. Сейчас каких-либо перспектив вернуться в большое кино у Тары Рид не просматривается.

4. Брюс Уиллис

Брюс Уиллис, пожалуй, и сам не заметил, как стал сниматься в откровенной категории «Б». До 2010-х у него вообще не было ярко выраженных провалов. Казалось бы, всё идет к заслуженной и почетной пенсии.
Но тут случилась неприятная ситуация с «Неудержимыми 3» (2014). За четыре съемочных дня Уиллис должен был получить $3 млн, но неожиданно затребовал на $1 млн больше. Продюсеры не стали это терпеть и отказались от услуг «крепкого орешка». Создатель франшизы Сильвестр Сталлоне был настолько недоволен ситуацией, что вывел ее в публичное поле.

«Жадность и лень… Надежный способ прервать карьеру»,

— прокомментировал тогда Сталлоне.
Уиллис, похоже вообще не расстроился и, видимо, не глядя согласился на участие в очень сомнительных проектах. «Принц» (2014), «Злость» (2015), «Спасение» (2015). Рейтинг этих фильмов и на Кинопоиске, и на IMDB составляет меньше 5 баллов.
Последующие работы Брюса Уиллиса тоже не отличались высокохудожественной ценностью, хотя среди них появлялись и достойные: «Жажда смерти» (2017), «Сиротский Бруклин» (2019). Но много ли людей их посмотрело, зная, что их кумир много лет «уже не тот»?

3. Тэйлор Лотнер

Тэйлору Лотнеру всего 28 лет — возраст, когда карьера должна усиленно набирать обороты. Но судя по всему, для него лучшие годы в кинобизнесе уже позади. Появляясь с девяти лет в американских ситкомах, он принимал участие в озвучке анимационных проектов. В 13 лет он обратил на себя внимание ролью Шаркбоя в «Приключениях Шаркбоя и Лавы» (2005). А через несколько лет стал оборотнем Джейкобом во всех частях «Сумерек».
Казалось бы — молодой, мускулистый, харизматичный, популярный и узнаваемый актер должен заинтересовать продюсеров и «выстрелить» новыми яркими образами. Но этого не произошло.
После вампирской саги Лотнер снялся в разгромленных критиками фильмах «Трейсеры» (2015), «Нелепая шестерка» (2015) и «Оседлать волну» (2016). Это были его последние появления на большом экране. Он еще отметился небольшими ролями в сериалах «Королевы крика» (2015-2016) и «Куку» (2012-…), и пропал.
Вот уже два года о нем вспоминают только журналисты, пишущие статьи об актерах, которые профукали свои карьеры.

2. Роб Шнайдер

Роб Шнайдер — это вечный герой второй роли, тем не менее, считающийся популярным актером. До середины 2000-х выходили неплохие проекты с его участием. В некоторых он даже сыграл главную роль: «Мужчина по вызову» (1999), «Животное» (2001), «Цыпочка» (2002). Последний из этого перечня можно назвать уморительно смешным.
А потом что-то пошло не так. Актер стал появляться не просто во второсортных, даже в третьесортных фильмах, берясь, кажется, за всё подряд. Это и грайндхаус, и бестолковые так называемые комедии, и дешевые мультфильмы.
Будучи лучшим другом Адама Сэндлера, Шнайдер регулярно и сейчас появляется в его фильмах в проходных ролях. По сути, только это сейчас и поддерживает его на плаву и не позволяет его имени быть забытым.

1. Николас Кейдж

Несмотря на то, что Николас Кейдж — племянник знаменитого Фрэнсиса Форда Копполы, имя он себе заработал сам. Много снимаясь и беря разноплановые роли, он даже получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Покидая Лас-Вегас» (1995). Кейдж стал лауреатом премии в 1996-м, и в этом же году с его участием вышла легендарная «Скала».
Следующие 15 лет имя Николаса Кейджа в титрах свидетельствовало о том, что фильм, как минимум, заслуживает внимания. В целом, проекты этого времени получались с переменным успехом, но откровенных провалов не было. Казалось, актер может справиться со всем и прекрасно подбирает себе роли, оставаясь звездой категории «А».
Но в 2010-х в этой системе что-то сломалось. В активе Николаса Кейджа стало появляться все больше фильмов в год. В период 2017-2019 с его участием вышло 18! проектов. Разумеется, при таком конвейере речь о качестве даже не поднимается. В этой бочке дегтя выделить можно разве что необычный фильм о мести — «Мэнди». А самыми успешными в это время были анимационные проекты: «Человек-паук: Через вселенные», где Кейдж озвучил небольшую партию Человека-паука Нуар, и свежая «Семейка Крудс: Новоселье». Но, положа руку на сердце, стоит признать, что эти мультфильмы справились бы и без Кейджа.
Каких-либо перспективных проектов, способных реанимировать карьеру некогда популярного актера, на горизонте не видно. Пожалуй, с его опытом, правильнее всего было бы взять паузу (в нынешней ситуации она точно не навредит). И попробовать подыскать что-то действительно достойное актера такого уровня.
В конце концов, до сих пор не снята третья часть «Сокровищ нации». Может, это и есть спасительный прутик?
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