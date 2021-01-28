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Друг Ланового рассказал о состоянии актера 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Друг Ланового рассказал о состоянии актера
Фото: Аргументы Недели
Друг Василия Ланового, народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о состоянии переведенного в реанимацию актера.
По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня.

" (Состояние. — Прим. ред.) очень тяжелое", — отметил Герасимов в комментарии телеканалу "Звезда".

По данным Пятого канала, на протяжении всего первого месяца лечение Ланового не приносило результатов. Накануне ему потребовалась операция, после чего его подключили к аппарату ИВЛ.
Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.
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Актеры , Звезда , Звёзды , Василий Лановой , Ирина Купченко , Евгений Герасимов , Мосгордума , ТК "Звезда"
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