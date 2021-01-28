Друг Ланового рассказал о состоянии актера 

По его словам, об отсутствии положительной динамики близким было известно и ранее, однако о том, что наступило резкое ухудшение, их оповестили только сегодня.

" (Состояние. — Прим. ред.) очень тяжелое", — отметил Герасимов в комментарии телеканалу "Звезда".

По данным Пятого канала , на протяжении всего первого месяца лечение Ланового не приносило результатов. Накануне ему потребовалась операция, после чего его подключили к аппарату ИВЛ.