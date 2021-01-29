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Мать комика с ТНТ рассказала о последнем разговоре с сыном перед самоубийством 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Мать Шаляпина рассказала об их последнем разговоре
Фото: Lenta.ru
Мать стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в разговоре с «Пятым каналом» о последнем разговоре с сыном перед самоубийством.
По ее словам, с сыном она разговаривала все время, до последнего дня.

«Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил»,

— сказала она. Женщина заявила, что ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.
Также мать комика обратилась к артистам, которые страдают от пагубных привычек.

«Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления», — сказала она.

Утром 25 января 41-летний Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело обнаружила супруга. По предварительной версии, он покончил с собой. Директор комика Мария Малякина рассказала, что артист находился в депрессии, а также лечился от алкогольной зависимости. Друзья Шаляпина рассказали о его школьных годах и проблемах с алкоголем. По их словам, алкоголизм стал особенно усугубляться во время жизни в Москве.
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Актеры , Александр Шаляпин
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