Мать Шаляпина рассказала об их последнем разговоре

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Мать стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина , покончившего с собой, рассказала в разговоре с «Пятым каналом» о последнем разговоре с сыном перед самоубийством.

По ее словам, с сыном она разговаривала все время, до последнего дня.

«Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил»,

— сказала она. Женщина заявила, что ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.

Также мать комика обратилась к артистам, которые страдают от пагубных привычек.

«Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления», — сказала она.