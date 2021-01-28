Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар» 

Американский актер Джаред Лето потерял свою статуэтку "Оскар". Этим он поделился на вечернем шоу с Джеймсом Корденом. Видео опубликовано на YouTube-канале.
Актер предполагает, что статуэтку могли украсть во время его переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. При этом Лето отметил, что ее так и не удалось найти. Он выразил надежду, что награда находится в надежных руках, и ее никто не выбросил на свалку:
"Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают".
Звезда также поделился, что однажды он ударил статуэтку о перила, оставив на ней вмятину.
Джаред Лето получил "Оскар" в 2014 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».
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