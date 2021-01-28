Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар» 

Актер предполагает, что статуэтку могли украсть во время его переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. При этом Лето отметил, что ее так и не удалось найти. Он выразил надежду, что награда находится в надежных руках, и ее никто не выбросил на свалку:

"Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают".

Звезда также поделился, что однажды он ударил статуэтку о перила, оставив на ней вмятину.