Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Прямой эфир ТВ

Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар» 

Мария Грибова 6 часов назад
Джаред Лето рассказал, как потерял свой «Оскар»
Фото: globallookpress.com
Американский актер Джаред Лето потерял свою статуэтку "Оскар". Этим он поделился на вечернем шоу с Джеймсом Корденом. Видео опубликовано на YouTube-канале.
Актер предполагает, что статуэтку могли украсть во время его переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. При этом Лето отметил, что ее так и не удалось найти. Он выразил надежду, что награда находится в надежных руках, и ее никто не выбросил на свалку:

"Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают".

Звезда также поделился, что однажды он ударил статуэтку о перила, оставив на ней вмятину.
Джаред Лето получил "Оскар" в 2014 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».
Ранее "Рамблер" писал о том, что друг Ланового рассказал о состоянии актера.
Видео дня. Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры , Оскар , Далласский клуб покупателей , Джеймс Корден , Джаред Лето
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение