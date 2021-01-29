Скончался актер Василий Лановой 

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Советский и российский актер Василий Лановой умер на 88 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера Ирину Купченко.

«Василий Семенович скончался», — прокомментировала актриса.

Напомним, что 2 января стало известно о том, что супруги заболели коронавирусом, а 28 января актеру стало хуже и его поместили в реанимацию. Позже друг Василия Ланового Евгений Герасимов сообщил о том, что актер перенес клиническую смерть.

Василий Лановой прославился своими ролями в «Офицерах», «Войне и мире», «Алых парусах» и других культовых советских кинолентах.