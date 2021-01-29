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Скончался актер Василий Лановой 

Полина Алферова 1 час назад
Скончался актер Василий Лановой
Фото: РИА Новости
Советский и российский актер Василий Лановой умер на 88 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера Ирину Купченко.
«Василий Семенович скончался», — прокомментировала актриса.
Напомним, что 2 января стало известно о том, что супруги заболели коронавирусом, а 28 января актеру стало хуже и его поместили в реанимацию. Позже друг Василия Ланового Евгений Герасимов сообщил о том, что актер перенес клиническую смерть.
Василий Лановой прославился своими ролями в «Офицерах», «Войне и мире», «Алых парусах» и других культовых советских кинолентах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис.
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Актеры , Российские актеры , Офицеры , Василий Лановой , Евгений Герасимов , Ларри Кинг
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