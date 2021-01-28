Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис 

Вдова телеведущего Ларри Кинга назвала причину смерти шоумена. Об этом она рассказала в беседе с Entertainment Tonight.
По ее словам, к смерти привела не коронавирусная инфекция, а сепсис:
"Он был готов к уходу, скажу я вам. Он не хотел умирать, но его бедное тельце слишком многое пережило, слишком многое. Когда мы услышали слово "ковид", то похолодели. Но он поборол его, поборол, но все-таки свое влияние болезнь оказала, и не связанная с этим инфекция унесла его. Но так просто он не сдался".
Напомним, что в начале 2021 года Кинг был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Телеведущий умер 23 января.
Самым грандиозным проектом Ларри Кинга являлось его ток-шоу "Larry King Live", которое он вел с 1985 по 2010 год.
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