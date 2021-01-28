Причиной смерти Ларри Кинга стал сепсис 

"Он был готов к уходу, скажу я вам. Он не хотел умирать, но его бедное тельце слишком многое пережило, слишком многое. Когда мы услышали слово "ковид", то похолодели. Но он поборол его, поборол, но все-таки свое влияние болезнь оказала, и не связанная с этим инфекция унесла его. Но так просто он не сдался".