Актрисы СССР, которых навязали режиссерам 

Многие уверены, что в советское кино попадали только профессионалы, которых режиссеры выбирали на кастингах, но это не так. Деятельность создателей фильмов была ограничена, когда дело касалось блата. Так в кино попали многие популярные советские актрисы, у которых были связи. "Рамблер" рассказывает, кого навязывали советским режиссерам.

Роль Констанции в фильме "Д'артаньян и три мушкетера" считается одной из самых известных в карьере актрисы. Эта популярная картина принесла ей всесоюзную популярность и дала дорогу в другие известные проекты. Однако на самом деле ее должна была играть Евгения Симонова . Юнгвальд-Хилькевич считал, что в ней есть "французская легкость", которую он видел в героине. В итоге к режиссеру пришло телевизионное начальство, которому надо было, чтобы в картине снялась Алферова после премьеры "Хождения по мукам". Режиссер согласился, но позже рассказал о том, что Алферовой было тяжело на съемках.

"Дело в том, что Ира была мне навязана. И это меня очень раздражало… У нас были нормальные отношения, и она осталась довольна своей ролью. Но ей было трудно на съемках. Были проблемы с музыкальностью. Ей было тяжело танцевать и петь одновременно. Она немного сутулая. А ещё Ира Алферова — глубоко славянский тип. И французская легкость просто ей несвойственна"

Еще в начале своей карьеры Светличная не была такой яркой актрисой. Режиссеры начали замечать ее только после роли в "Бриллиантовой руке". Однако Светличной удалось сниматься в фильмах по блату уже в начале своей карьеры. Так ее "пропихнули" в картину "Герой нашего времени". Дело в том, что Печорина тогда сыграл Владимир Ивашов , который был мужем Светличной. Изначально с ним в картине должна была играть Тамара Семина , но сам актер не видел никого в роли контрабандистки Ундины, кроме своей возлюбленной. Он попросил уступить роль, и Семина согласилась.

Кадр из фильма "Гараж"

Актриса была известна еще до того, как ее муж Андрей Мягков добился для нее роли директора рынка Аллы Кушаковой в фильме "Гараж". Мягков дружил с режиссером Эльдаром Рязановым , поэтому ему без труда удалось уговорить его взять супругу.

При этом, актеры уже отрабатывали подобную схему. Когда Вознесенская была на подъеме, она везде просила за своего супруга, а когда прославился Мягков, делал это уже он.