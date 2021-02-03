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Актрисы СССР, которых навязали режиссерам 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Актрисы СССР, которых навязали режиссерам
Фото: Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"
Многие уверены, что в советское кино попадали только профессионалы, которых режиссеры выбирали на кастингах, но это не так. Деятельность создателей фильмов была ограничена, когда дело касалось блата. Так в кино попали многие популярные советские актрисы, у которых были связи. "Рамблер" рассказывает, кого навязывали советским режиссерам.

Ирина Алферова

Роль Констанции в фильме "Д'артаньян и три мушкетера" считается одной из самых известных в карьере актрисы. Эта популярная картина принесла ей всесоюзную популярность и дала дорогу в другие известные проекты. Однако на самом деле ее должна была играть Евгения Симонова. Юнгвальд-Хилькевич считал, что в ней есть "французская легкость", которую он видел в героине. В итоге к режиссеру пришло телевизионное начальство, которому надо было, чтобы в картине снялась Алферова после премьеры "Хождения по мукам". Режиссер согласился, но позже рассказал о том, что Алферовой было тяжело на съемках.

"Дело в том, что Ира была мне навязана. И это меня очень раздражало… У нас были нормальные отношения, и она осталась довольна своей ролью. Но ей было трудно на съемках. Были проблемы с музыкальностью. Ей было тяжело танцевать и петь одновременно. Она немного сутулая. А ещё Ира Алферова — глубоко славянский тип. И французская легкость просто ей несвойственна"

Светлана Светличная

Кадр из фильма "Герой нашего времени"
Еще в начале своей карьеры Светличная не была такой яркой актрисой. Режиссеры начали замечать ее только после роли в "Бриллиантовой руке". Однако Светличной удалось сниматься в фильмах по блату уже в начале своей карьеры. Так ее "пропихнули" в картину "Герой нашего времени". Дело в том, что Печорина тогда сыграл Владимир Ивашов, который был мужем Светличной. Изначально с ним в картине должна была играть Тамара Семина, но сам актер не видел никого в роли контрабандистки Ундины, кроме своей возлюбленной. Он попросил уступить роль, и Семина согласилась.

Анастасия Вознесенская

Кадр из фильма "Гараж"
Актриса была известна еще до того, как ее муж Андрей Мягков добился для нее роли директора рынка Аллы Кушаковой в фильме "Гараж". Мягков дружил с режиссером Эльдаром Рязановым, поэтому ему без труда удалось уговорить его взять супругу.
При этом, актеры уже отрабатывали подобную схему. Когда Вознесенская была на подъеме, она везде просила за своего супруга, а когда прославился Мягков, делал это уже он.
Видео дня. «Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль
Комментарии 7
Актеры , Герой нашего времени , Бриллиантовая рука , Тамара Семина , Андрей Мягков , Ирина Алферова , Анастасия Вознесенская , Светлана Светличная , Владимир Ивашов , Евгения Симонова , Эльдар Рязанов
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