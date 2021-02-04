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Друг Василия Ланового назвал причину смерти актера 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Друг народного артиста СССР Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо назвал причину смерти товарища. Он поделился своим мнением в интервью с «Комсомольской правдой».
Моцардо рассказал, что Лановой в период пандемии ездил на гастроли. После выступлений многие хотели сфотографироваться с актером. Однако зрители часто подходили к нему без медицинских масок. Спустя некоторое время народный артист СССР стал заболевать, но организаторы проигнорировали этот факт и продолжили его концертный тур.

«В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски», — заявил Моцардо.

Музыкант подчеркнул, что Лановой не мог пропускать выступления, так как организаторы грозили ему штрафными санкциями за отказ.
Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой скончался 28 января. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом вместе с супругой Ириной Купченко.
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Комментарии
Актеры , Видео , Василий Лановой , Ирина Купченко , Комсомольская правда
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