Друг народного артиста СССР Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо раскрыл истинную причину смерти товарища. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Моцардо сообщил, что Лановой в период пандемии ездил на гастроли. После выступлений многие хотели сфотографироваться с актером и подходили к нему без масок.

Через несколько подобных концертов народный артист СССР начал заболевать, но организаторы проигнорировали этот факт и тур не остановили.

«В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски», — заявил Моцардо.

Музыкант подчеркнул, что Лановой не мог пропустить концерт из-за штрафов, которыми грозили организаторы тура.