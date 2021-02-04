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Друг Ланового раскрыл реальную причину смерти актера 

Даня Виттиг 4 часа назад
Друг народного артиста СССР Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо раскрыл истинную причину смерти товарища. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Моцардо сообщил, что Лановой в период пандемии ездил на гастроли. После выступлений многие хотели сфотографироваться с актером и подходили к нему без масок.
Через несколько подобных концертов народный артист СССР начал заболевать, но организаторы проигнорировали этот факт и тур не остановили.

«В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски», — заявил Моцардо.

Музыкант подчеркнул, что Лановой не мог пропустить концерт из-за штрафов, которыми грозили организаторы тура.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах.
Актеры , Видео , Василий Лановой
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