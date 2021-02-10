Актеры, которых воспитали не менее знаменитые отчимы 

Порой отчимы относятся к ребенку любимой женщины лучше, чем их собственные отцы. Они дарят им ласку и любовь, и в итоге воспитывают успешными людьми.

Представляем ТОП-5 знаменитых актеров, которых воспитали отчимы.

Владислав до 10 лет был Сухачевым, пока его мать не вышла замуж за актера Бориса Галкина . Мужчина официально усыновил ребенка и дал ему свою фамилию. Отчим очень полюбил мальчика, а тот отвечал ему взаимностью, прислушивался к советам. Галкин говорил, что с пасынком у них «пуповинная связь».

Клео.Ру

Когда Владислав умер, Борис тяжело переживал трагедию. Немного заглушить боль помогла новорожденная дочка, которая появилась у Галкина в 69 лет от 42-летней Ирины Разумихиной.

Девочка Яна в 4-летнем возрасте обрела «второго папу» — режиссера Владимира Александрова . С биологическим отцом она общалась хорошо: он помогал материально, приходил в гости, забирал к себе, но и с «папой Вовой», как Яна называла отчима, она очень сблизилась.

Клео.Ру

Именно благодаря Александрову девочка раскрыла свой творческий потенциал, сделала первые шаги в актерской карьере и впоследствии стала успешной актрисой. Поплавская очень переживала из-за смерти любимого отчима в 2016 году. Мужчина скончался от рака.

Анна не жила со своим настоящим папой ни дня, так как он ушел из семьи еще до рождения девочки. Но родитель поддерживал связь с дочкой, помогал ей, семьи даже вместе отмечали праздники.

Клео.Ру

С детства Анну воспитывал актер Игорь Старыгин . Он сумел найти к ней подход и полюбил падчерицу как родную. Артистка по-доброму называла отчима «искусственным папой», но он не обижался, так как понимал, что это шутка.

Даже после развода мамы с отчимом, Анна не прекратила общаться со Старыгиным и всегда тепло о нем отзывается.

Мария Голубкина родилась от режиссера Николая Щербинского-Арсеньева. Родители жили в гражданском браке, поэтому девочка получила фамилию матери. Тем более, что отец долго не прожил с семьей, и с годовалого возраста Машу воспитывал отчим.

Клео.Ру

Папу заменил знаменитый актер Андрей Миронов . Он воспитал девочку как родную. Во многом благодаря ему она счета стала актрисой. Хоть Миронов и умер 33 года назад, воспитав Марию до 14 лет, именно его актриса всегда называет своим папой.

Когда мама Марии Порошиной вышла замуж, девочке было уже 11 лет. Она тепло приняла отчима Дмитрия Назарова . Актер не побоялся взять на себя ответственность за женщину с ребенком, хоть и был младше избранницы на 9 лет.

Клео.Ру

Всю свою нерастраченную отцовскую любовь (а у Назарова подрастала дочь от первого брака, с которой он почти не общался) он отдал Марии. Самое главное, чему он научил неуверенного в себе подростка — преодолевать трудности и верить в свои силы.

Хоть Назаров и ушел от матери Марии через 11 лет совместной жизни, но падчерица вспоминает о нем с теплотой, поддерживает общение и очень благодарна за жизненные уроки.