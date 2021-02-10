Смена имени, отказ от соцсетей и другие факты об актрисе Эмме Стоун 

Голливудские звезды стараются держать в секрете подробности своей жизни, часто весьма неординарной. Елена Зархина, киноредактор WMJ.ru, изучает актеров и актрис с самыми необычными судьбами. На очереди история об Эмме Стоун

Вынужденно сменила настоящее имя

Не самый засекреченный факт об актрисе, но все же напомним, что на самом деле Эмму зовут Эмили Джин, а свое настоящее имя звезда «Ла-Ла Ленда» вынужденно сменила в самом начале карьеры.

Дело в том, что, когда девушка вступала в Гильдию киноактеров США, имя «Эмили Стоун» было занято другой актрисой, а по правилам гильдии ее участники не могут носить одинаковые имена во избежание путаницы. Таким образом Эмили превратилась в Эмму Стоун, но, по словам звезды, ее родственники и близкие друзья до сих пор обращаются к ней как к Эмили.

От природы блондинка

Эмма также блондинка, но постоянно перекрашивает волосы либо в рыжий, либо в каштановый оттенок. Впервые совершить такое заметное преображение Стоун пришлось при подготовке к съемкам в комедии «SuperПерцы» — продюсер ленты Джадд Апатоу порекомендовал актрисе стать брюнеткой, обосновав это тем, что темный оттенок волос казался ему более органичным для героини Эммы.

Стыдная детская привычка, панические атаки, домашнее обучение

Оскароносная актриса часто рассказывает, что в детстве была не просто активным, но во многом и тревожным ребенком. Чтобы справиться с волнением, девочка часто сосала палец и сумела избавиться от этой стыдной привычки, только когда ей исполнилось 11 лет. Более того, на протяжении 7 лет во время учебы в школе Стоун носила брекеты, которые в тот момент выглядели по-настоящему устрашающе и не помогали девочке стать любимицей класса.

Кстати, на этом трудное отрочество Стоун не закончилось — в средней школе будущая голливудская звезда регулярно страдала от панических атак, которые впоследствии вдохновили ее на написание книги «Я сильнее своей тревоги». Тогда же родители девочки приняли решение перевести ее на домашнее обучение, которое продлилось два года.

Нашла необычный способ, чтобы убедить родителей переехать в Голливуд

Несмотря на повышенную тревожность, Эмма с раннего детства выступала на сцене: обучалась в актерской студии и принимала участие в небольших театральных постановках. К старшим классам девушка точно определилась со своей будущей профессией и осознала, что для достижения цели ей необходимо перебраться поближе к «фабрике грез».

От слов Эмма перешла к действиям — с помощью программы Power Point она сделала доморощенную презентацию для своих родителей, в которой наглядно попыталась доказать им всю пользу от переезда семьи в Лос-Анджелес. Можно только восхититься поддержкой, которую родители оказали дочери: они не просто приняли ее позицию, но и решились на переезд. К слову, первые результаты этого смелого прыжка в неизвестность дали о себе знать уже через 8 месяцев — именно столько времени потребовалось Эмме, чтобы обзавестись собственным агентом и начать ходить на кастинги.

Лично записала свой кастинг для прорывной роли

Начинающая актриса настолько сильно хотела попасть в перспективный проект, что решила сделать свои видеопробы буквально на коленках: поставила маленькую камеру и, сидя на кровати, сыграла одну из сцен будущего фильма. Этот незамысловатый на первый взгляд план сработал — Стоун заметили продюсеры и доверили главную роль.

Сама Эмма вспоминает об этом опыте с улыбкой и признается, что делала ролик, не сильно веря в свои силы. Девушка считала, что роль уже «забронирована» за какой-нибудь голливудской звездой, и решила просто пойти ва-банк. Старания будущей обладательницы «Оскара» оправдали себя — именно с этой роли карьера звезды пошла в гору. Сразу после «Отличницы легкого поведения» Стоун снялась в успешных фильмах «Секс по дружбе» «Эта дурацкая любовь» (последний еще и познакомил ее с постоянным экранным возлюбленным Райаном Гослингом ).

Не любит вспоминать свою стыдную роль

Очевидно, что каждый начинающий артист находится в положении, при котором он не может выбирать из лучшего, а вынужден довольствоваться доступным. До того как Эмма начала появляться на экране с Райаном Гослингом чаще, чем без него, она пробовала свои силы в молодежных комедиях. Артистка снялась в картине «Мальчикам это нравится» — истории взросления «ванильно-карамельной» модели, вынужденной переехать из особняка владельца Playboy Хью Хефнера в свой полуразвалившийся дом на колесах. Главная героиня решает не впадать в уныние, а свободное время потратить с пользой — возглавить «отряд серых мышей», которым она намеревается привить чувство прекрасного. Одну из этих простушек сыграла Стоун.

Роль легкомысленной брюнетки без собственного «я» не вершина актерской мечты, но кажется очень убедительной для того времени. В 2008 году подобные картины выходили пачками на волне популярности «золотой девочки» Пэрис Хилтон и ее подруги Ким Кардашьян . Отсюда и стиль самого фильма: красочно, дорого и абсолютно бессмысленно.

Едва не сыграла с Райаном Гослингом… снова

Раз уж мы неоднократно упомянули Райана Гослинга выше, невозможно проигнорировать тот факт, что Эмма и Райан кажутся идеальной экранной парой с не менее идеальным экранным романом. Да, артисты трижды работали вместе в картинах, по сюжету которых им доводилось разыгрывать перед зрителями красивые истории любви.

В 2011 году на экраны вышла незатейливая, но милая романтическая комедия «Эта дурацкая любовь». Зрители тепло приняли фильм, не подозревая, что на экране родился новый красивый актерский дуэт. Впоследствии Стоун и Гослинг сыграли влюбленных в криминальном триллере «Охота на гангстеров» и мюзикле «Ла-Ла Ленд» . Экранная химия между актерами вспыхивает только на съемочной площадке, а в реальной жизни Эмма и Райан никогда не встречались, но крепко дружат. На красных дорожках артисты часто подкалывают друг друга и признаются, что любят свой дуэт, пусть настоящих романтических чувств между ними никогда и не было.

Марго Робби. Кстати, совместная фильмография звезд едва не пополнилась еще одной картиной — продюсеры мечтали заманить актеров в фильм «Фокус» , но последние из-за сильной занятости просто не сумели согласовать свои рабочие графики. В итоге роли фокусников-мошенников достались Уиллу Смиту

Отказывается пользоваться соцсетями

Несколько лет назад Эмма стала жертвой хакеров: злоумышленники взломали ее аккаунт в Twitter. Эту ситуацию Эмма восприняла как знак того, что лучше сохранять личное пространство от посторонних, и удалила страничку. Такой же позиции она придерживается и в отношении Instagram. Стоун призналась, что социальные сети заставляют ее чувствовать себя уязвимой. Эмма добавила, что не готова к тому, что другие люди будут оценивать ее внешний вид и образ жизни.

Несмотря на эту твердую позицию, отчасти именно через соцсети звезда делится с поклонниками важными новостями о себе. Так, в прошлом году возлюбленный Стоун Дэйв Маккари опубликовал селфи с Эммой, на котором она показала дорогое кольцо на безымянном пальце. Так звездная пара анонсировала свою помолвку, а спустя время стало известно, что влюбленные поженились.

Упустила роль в «Героях»

В середине нулевых сериал «Герои» был настоящим телевизионным хитом среди подростков и отчасти стал предшественником будущих блокбастеров студий Marvel и DC. Этот проект не только по-своему развил тему супергероики, но и превратил исполнителей главных ролей в звезд мирового масштаба.

Примечательно, что на роль Клэр Беннет изначально пробовалась Эмма Стоун, но упустила свой шанс, и персонаж был отдан Хайден Панеттьери. Эмма, вспоминая про этот досадный провал, признается, что тот момент до сих пор воспринимает как «свой худший голливудский опыт». Мы бы поспорили, все же припомнив ей роль в «Мальчикам это нравится».

Научилась играть на бас-гитаре и владеет языком жестов

Языком жестов Эмма овладела в формате факультативного обучения еще в школе. Это была личная инициатива будущей актрисы, надеявшейся, что однажды этот навык может ей пригодиться в реальной жизни.

С обучением игры на музыкальных инструментах у Эммы все было не так просто — да, она с юных лет занималась вокалом, но не имеет должного музыкального образования и всегда панически боялась того, что ей придется изображать музыканта в кадре и зрители заметят, что она всего лишь делает вид.

Опасения Стоун оправдались, когда в 2008 году ей предложили сняться в музыкальной комедии «Голый барабанщик» . Но вместо того, чтобы продолжать бояться, Эмма приняла волевое решение научиться играть на бас-гитаре, как и полагалось ее героине.

В итоге игрой на музыкальном инструменте актриса овладела, но впоследствии признавалась, что после окончания съемок не притрагивалась к нему.