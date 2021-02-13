«Работал на стройке»: актер из «Уральских пельменей» вспомнил, как покорял жену

«Эльвире тогда исполнилось 20 лет, а мне уже было 25. Я был взрослый мужчина в полном расцвете сил. Работал на стройке в отделе снабжения. У меня был личный служебный автомобиль «ИЖ» «Чебурашка». Естественно, я был очень выгодный жених!»