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Актриса Веденская выложила фото после избиений в Петербурге 

Газета.Ru 2 часа назад
Российская актриса Анастасия Веденская опубликовала фото порезанного лица после драки в Петербурге.
Актриса поехала в Петербург на премьерный показ фильма "Дочь тьмы", где она исполняла главную роль. Вечером 10 февраля она вернулась со старшем сыном в отель и осталась посидеть в ресторане гостиницы с режиссером Ростиславом Мусаевым и его знакомой парой, которые начали выпивать алкоголь.

"Как видно на кадрах этого видео, которое сейчас все обсуждают, я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками. Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и теряя много крови, иду в сторону персонала", — написала Веденская в Instagram под фото.

@anastasia_vedenskaia
Ранее в сети появилось видео, где бывший муж актрисы Владимир Епифанцев избивает ее обидчиков.
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Актеры , Видео , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев
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