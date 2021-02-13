"Как видно на кадрах этого видео, которое сейчас все обсуждают, я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками. Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и теряя много крови, иду в сторону персонала", — написала Веденская в Instagram под фото.