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Михалков озвучил дневную зарплату Бортич и Деревянко 

Teleprogramma.pro и ещё 2 6 часов назад
Михалков озвучил дневную зарплату Бортич и Деревянко
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон» озвучил зарплаты некоторых известных российских актеров. В частности, Павла Деревянко и Александры Бортич.

«Роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич зарабатывает за один съемочный день 200 тысяч рублей. Зачем ты заставляешь людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?»

По словам Михалкова, «талантливый и лихой актер» Павел Деревянко когда-то снимался у него в фильмах. Он не понимает, чего сегодня не хватает звезде. При этом он озвучил дневную ставку актера за один съемочный день. Триста тысяч рублей.
Михалков добавил, что все артисты сегодня имеют статус ИП. Таким образом, они уходят от высоких налогов. Кроме того, он назвал зарплаты за съемочный день некоторых молодых актеров. Так Андрей Лапенко получает 200-250 тысяч рублей, Семен Трескунов зарабатывает 120 тысяч рублей в день, а Мария Шалаева — 150 тысяч рублей. Напомним, что Никита Михалков один из самых известных российских режиссеров. Он обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Заметим, что средняя зарплата по России, по данным Ростатата, составляет сейчас 49 тысяч рублей.
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Актеры , Оскар , Семен Трескунов , Павел Деревянко , Мария Шалаева , Александра Бортич , Никита Михалков
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