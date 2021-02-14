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«Думаю, куда смогу пристроиться»: Татьяна Васильева рассказала о поиске новой работы 

Катерина Саломе 6 часов назад
«Думаю, куда смогу пристроиться»: Васильева осталась без денег
Фото: @tatyana_vasileva_official
Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что сейчас находится в весьма плачевном финансовом положении. Из-за отсутствия работы в пандемию коронавируса у нее практически не осталось средств к существованию. Поэтому знаменитость планирует искать новую работу.

«Я бы пошла в такси на самом деле работать, но я не могу водить машину. У меня с головой не все в порядке. Я никогда не приеду, куда надо. Да и машины у меня нет»,

— сетовала артистка.
По словам звезды театра, ей очень помог друг Ефим Шифрин, с которым они все лето репетировали. «Я всегда ему могу пожаловаться. Он меня поддерживает. Откликается и утешает. Находит слова, которые могли бы меня спасти», — поделилась Татьяна.
По словам актрисы, у нее прежде всего болит сердце за детей, ведь не только она осталась без работы на десять месяцев, но и наследники. До пандемии Васильева копила деньги на покупку новой квартиры, но кризис члены семьи «проели».

«Думаю, куда смогу пристроиться. Могу квартиры убирать хорошо. У меня дома идеальная чистота. Еще могу пиццу разносить, но там сейчас все занято. Туда тоже не пробьешься. Я не шучу»,

— высказалась звезда.
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Комментарии 62
Актеры , Ефим Шифрин , Татьяна Васильева , НТВ
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