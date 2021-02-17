Что стало с актрисами из «Отчаянных домохозяек» 

Премьера первого сезона сериала «Отчаянные домохозяйки» состоялась еще в 2004 году. Проект держал зрителей в напряжении на протяжении восьми сезонов, всем хотелось узнать, что же станет с четырьмя домохозяйками из тихого пригорода. «Рамблер» расскажет, как изменились актрисы, которые исполнили главные роли в сериале.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», globallookpress.com

Роль Габриэль Солис в «Отчаянных домохозяйках» сделала Еву Лонгорию одной из самых высокооплачиваемых актрис. В свои 45 лет Лонгория продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Один из последних проектов с ее участием — «Выходные оффлайн». В 2021 году также запланирован выход мультфильма «Босс-молокосос 2», в котором Лонгория озвучила одну из главных ролей. У актрисы также есть два ресторана — в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, и собственная кулинарная книга.

Сейчас Лонгория состоит в третьем браке. Ее избранником стал бизнесмен Хосе Антонио Бастон, владелец крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa. Пара воспитывает сына Сантьяго.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», globallookpress.com

В сериале «Отчаянные домохозяйки» Хэтчер исполнила роль мамы-одиночки Сьюзан Майер. А после окончания съемок в проекте, карьера актрисы пошла на спад. В фильмах и сериалах она стала играть чаще второстепенные роли. Последний проект с ее участием — «Джей в Голливуде».

Сейчас актрисе 56 лет, она активно ведет страницу в Instagram и принимает участие в телевизионных проектах. У Хэтчер есть старшая дочь Эмерсон от второго брака с актером Джоном Тенни

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», globallookpress.com

В сериале актриса исполнила роль бзнесвумен и матери четырех детей Линетт Скаво. В 2006 году Хаффман была номинирована на премию «Оскар» и получила «Золотой глобус» за роль трансгендерной женщины в фильме «Трансамериканка». Последний проект с Фелисити в главной роли вышел в 2019 году — «Темми всегда умирает».

В 1997 году после 15 лет отношений актриса вышла замуж за коллегу Уильяма Х. Мэйси . Пара воспитывает двоих детей. Сейчас Хаффман 58 лет, почти два года назад она оказалась в центре скандала. Актрису обвинили в мошенничестве, поскольку она заплатила 15 тысяч долларов за то, чтобы ее дочь София получила высокий балл на вступительном экзамене и поступила в престижный колледж. За это Хаффман была приговорена к 14 дням тюремного заключения и одному году условно.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», globallookpress.com

Актриса исполнила роль образцовой супруги и матери Бри Ван де Камп. После того, как съемки шоу завершились, Кросс стала редко сниматься в кино и сериалах. Последний проект с ее участием вышел в 2019 году — «Микстейп».

В 2017 году в актрисы обнаружили рак прямой кишки. Кросс прошла несколько курсов химиотерапии, и откровенно писала о своей проблеме в социальных сетях. Сейчас у нее ремиссия и вероятность рецидива низка.

58-летняя Марсия Кросс замужем за брокером Томом Махони. Пара воспитывает дочерей-близнецов.