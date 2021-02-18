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Умер актер Андрей Мягков 

Стелла Шмель 5 часов назад
Умер актер Андрей Мягков
Фото: РИА Новости
Скончался народный артист Андрей Мягков. Ему было 82 года. О смерти сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.
По предварительной информации, появившейся в СМИ, актер скончался ночью 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности.
За работу в кино и театре Мягков был награжден орденом Почета (1998), орденом Дружбы (2013) и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2003 и 2019 годы), удостоен звания "Народный артист РСФСР".
Ранее "Рамблер" писал, что у Кахи Кавсадзе заподозрили повторный коронавирус.
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