Российская актриса Александра Бортич рассказала о своем заработке в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Беседа с артисткой опубликована на YouTube -канале «вДудь».

«Я в какой-то момент подустала слышать, что я очень дорогая и очень занятая. Нет! Присылайте мне [сценарии]», — заявила Бортич.

Она отказалась называть точную сумму заработка за один съемочный день, отметив, что речь идет о разных суммах.

Бортич призналась, что получает «точно не больше» 300 тысяч рублей за день на площадке.

«Я знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю, это интересно, я посмеялась. Я не там еще», — подчеркнула артистка.

12 февраля режиссер Никита Михалков выложил на YouTube -канале БесогонTV монолог, в котором раскритиковал Бортич за призыв к участию в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) 23 января. Михалков пристыдил актрису, указав ей, что она «призывает бунтовать против страны», в которой зарабатывает 200 тысяч рублей за съемочный день.