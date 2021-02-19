Миронова: «Я не осталась без работы в театре »"Ленком"» 

"Я не осталась без работы в театре «Ленком», в котором служу уже долгие годы! Наш замечательный директор Марк Борисович Варшавер меня зовет последние 1,5 года в каждую постановку! Один мой спектакль был снят еще при жизни Марка Захарова. Наконец, объективная причина моего неучастия в новых премьерах — официальный декрет и далее декретный отпуск, по завершении которого я сразу вернулась к текущему репертуару!",