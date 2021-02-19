Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу 

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев раскрыл секрет популярности его шоу. Об этом он рассказал в комментарии NEWS.ru.
По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием полных женщин.
«Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания», — объяснил он.
Также ведущий отметил, что зрители обожают драму, поэтому на программу часто зовут женщин с трудной судьбой.
«Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы», — указал он.
А вот за мужской модой зрители следить не хотят. Хотя Васильев уверен, что любого россиянина можно преобразить. Однако сами они уже «давно махнули на себя рукой».
Ранее "Рамблер" сообщал, чем шоу на НТВ возмутило запад.