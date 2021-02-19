Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу 

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев раскрыл секрет популярности его шоу. Об этом он рассказал в комментарии NEWS.ru.

По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием полных женщин.

«Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания», — объяснил он.

Также ведущий отметил, что зрители обожают драму, поэтому на программу часто зовут женщин с трудной судьбой.

«Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы», — указал он.

А вот за мужской модой зрители следить не хотят. Хотя Васильев уверен, что любого россиянина можно преобразить. Однако сами они уже «давно махнули на себя рукой».